A Marshall-tervnél is nagyobb az új német kormánykoalíció költségvetési csomagja

Németország leköszönő kormánya jóváhagyta, hogy 3 milliárd eurós katonai támogatást nyújtsanak Ukrajnának, még idén – írja a Reuters. Az extra támogatást az adósságfék-szabály keddi módosítása teszi lehetővé, amit a Bundestagban, a német parlament alsóházában fogadtak el kedden.

Tágabb kontextus: mivel Donald Trump elnöksége alatt bizonytalanná vált az Egyesült Államok elkötelezettsége Ukrajna támogatása mellett, nagy nyomás került az EU tagállamaira, hogy katonai támogatást nyújtsanak a háborúban álló országnak.

Európának nyújtott biztonsági garanciáinak érvényesítése is bizonytalanná vált, uniós szinten is központi kérdéssé vált a hadi kiadások növelése, és az európai katonai képességek erősítése.

Előzmények: Friedrich Merz, a következő német kancellár két hete jelentette be, hogy az új kormánykoalíció pártjai, a szociáldemokraták és a konzervatívok két különleges költségvetési alapot hoznának létre, amelyeket kiszednének az adósságfék hatálya alól. Ezekből 500-500 milliárd eurónyi hadsereg- és infrastruktúrafejlesztést valósítanának meg a következő 10 évben.

Miért fontos ez? A döntésnek nem csak komoly geopolitikai jelentősége van, hanem a német gazdaságpolitikában is hatalmas változást jelent.

How big are German fiscal multipliers? 🧵

Quite big: 1.0 for infra/defence and 0.2 for EZ spillovers, *at least*

For starters, the proposed package is very large in historical context. 1/ pic.twitter.com/4xpRMw6zaz

— Davide Oneglia (@DavideOneglia) March 15, 2025