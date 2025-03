Ugyanazt játszotta el Trump a Mexikóra kivetett vámokkal, mint az első elnöksége alatt

Légi felvétel a Volkswagen mexikói Pueblában lévő üzeméről 2018. augusztus 4-én. Fotó: AFP / Europress.

Egy nap alatt meggondolta magát Donald Trump a mexikói és kanadai termékekre a hét elején kirótt 25 százalékos vámokkal kapcsolatban. Csütörtök reggel Claudia Sheinbaum, Mexikó elnöke telefonon egyeztetett Trumppal, és ezután a vámok érvényben maradásáról tájékoztatta a sajtót, ám nem sokkal később az amerikai elnök azok egy hónapos felfüggesztését jelentette be.

A határvédelem megerősítésére vonatkozó mexikói törekvésekre hivatkozta halasztotta el Trump a vámok bevezetését április 2-ig. A döntésben Scheinbaum nyájas kommunikációja is szerepet játszhatott, aki mindvégig sokkal visszafogottabban reagált a Trump intézkedéseire, mint kanadai és kínai kollégái.

vonatkozó mexikói törekvésekre hivatkozta halasztotta el Trump a vámok bevezetését április 2-ig. A döntésben Scheinbaum nyájas kommunikációja is szerepet játszhatott, aki mindvégig sokkal visszafogottabban reagált a Trump intézkedéseire, mint kanadai és kínai kollégái. Nem teljesen egyértelmű még, hogy mely cégekre vonatkozik a halasztás és melyekre nem: a Volkswagenre például a saját értelmezése szerint vonatkozni fog, a BMW-re viszont nem.

Előzmények: „Az Egyesült Államok által hétfőn Mexikóval szemben bevezetni tervezett vámokat határozatlan időre felfüggesztjük” – közölte Trump az intézkedés hatálybalépését megelőző szombaton, még az első ciklusa során, 2019 júniusában. A halasztást akkor is a migráció megfékezésére irányuló mexikói erőfeszítésekkel indokolta az elnök.

Az idei február is a Mexikóból és Kanadából importált árukra vonatkozó vámok bevezetésével és néhány napon belüli felfüggesztésével indult. A haladék legalább harminc napra vonatkozott, majd a hónap végén a vámok március 4-i bevezetését jelentette be az elnök. Kínával szemben a február és március elején is új, összesen 20 százalékos vámterheket rótt ki Trump.

a Mexikóból és Kanadából importált árukra vonatkozó vámok bevezetésével és néhány napon belüli felfüggesztésével indult. A haladék legalább harminc napra vonatkozott, majd a hónap végén a vámok március 4-i bevezetését jelentette be az elnök. Kínával szemben a február és március elején is új, összesen 20 százalékos vámterheket rótt ki Trump. Európát is vámmal fenyegeti Trump, ami várhatóan minden termékre vonatkozóan 25 százalékos lesz. Az európai cégek azonban a Kanadát és a Mexikót érintő vámokat is megérzik az ottani leányvállalataik miatt, és a hektikus intézkedések szerint kénytelenek optimalizálni az Egyesült Államokba szánt termékeik előállítását és szállítását.

Alulnézet: a kedvezőtlen hatások közvetve Magyarországra is begyűrűzhetnek a német autóipari szereplők révén. Az Audit is magába foglaló Volkswagen-csoport például jelentős mexikói kapacitásokat létesített az amerikai piac ellátására, és ha csökken az ott elérhető profit, akkor végső soron a magyar leányvállalat fejlesztésére is kevesebb pénz maradhat.

Reakciók: „Nincs Trump-terv” címmel írt blogbejegyzést Zsiday Viktor – az amerikai elnök a saját rövid távú érdekekeit alapján dönt, így „bármi megtörténhet” a befektetési szakember szerint, akár az Egyesült Államok számára közép- vagy hosszútávon káros döntések is születhetnek, ami a gazdasági folyamatok előrejelezését és a stratégiai gondolkodást nehezíti.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkTrump a vámokkal épp adott még egy gyomrost a megroggyant magyar autóiparnakHa belemar a vám a német autógyártók profitjába, akkor nem az lesz a prioritás, hogy Magyarországon fejlesszenek.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkRégen az ipar miatt kellettek, most már a zsarolásról szólnak Trump vámemeléseiAz új elnök amerikai piachoz való hozzáférésen keresztül próbálja érvényesíteni politikai érdekeit a világban. Ez tartós bizonytalanságot okoz az exportfüggő gazdaságoknak, beleértve Magyarországot is.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Világ amerikai egyesült államok Donald Trump kereskedelmi háború vám Olvasson tovább a kategóriában