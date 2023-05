Zsarolással próbálják megúszni az újabb szankciót az oroszok

Tartálykocsikat továbbító vonat egy indiai olajfinomító közelében. Az oroszok olajipari és vasúti projektek megszakadásával is fenyegetőznek. Fotó: AFP/Europress

A pénzmosás és terrorfinanszírozás megakadályozására létrehozott Nemzetközi Pénzügyi Akciócsoport (FATF) felfüggesztette Oroszország tagságát Ukrajna tavalyi megtámadásának egyéves évfordulóján, és most az a veszély fenyegeti az oroszokat, hogy a szervezet szürke- vagy feketelistájára kerülnek júniusban. Ez nagyon megnehezítené a nemzetközi üzletelést, mivel azzal járna, hogy az oroszországi utalásokat alapos átvilágításnak kellene megelőznie, ami nagyon idő- és költségigényessé tenné az üzletet.

A szervezet feketelistáján jelenleg csak Észak-Korea, Irán és Mianmar szerepel, és az ukránok azért lobbiznak, hogy Oroszország is ebbe a csoportba kerüljön. Az oroszok ezt értelemszerűen szeretnék elkerülni, és ennek érdekében a Bloomberg cikke szerint kiterjedt nyomásgyakorlási, zsarolási műveletbe kezdtek – más országok mellett – Indiával szemben, hogy az mindenképp akadályozza meg ezt a lépést.

Az oroszok persze csak arról beszélnek, hogy a szürke- vagy feketelistázás a pénzügyi kapcsolatok szétzilálásával akadályozná meg az együttműködést, nem szándékosan szakítanák meg ezeket. Ebben egyébként lehet is némi igazság, mert az India által Oroszországból korábban beszerzett fegyverzet alkatrészellátását már most is akadályozza, hogy az indiaiak egyelőre nem találtak olyan fizetési módot, amellyel nem sértik meg az amerikai szankciókat. Szélesebb értelemben pedig az a probléma, hogy az oroszok nem akarnak dollárban vagy euróban üzletelni, de azt sem szeretnék, hogy rúpiában kapják meg például az olajszállításaik ellenértékét, mert azt nem tudják – kellő mennyiségű indiai import hiányában – felhasználni.

A Bloomberg által megismert dokumentumok és NATO-tagországokból származó értesülések szerint – Oroszország és India nem reagált a hírügynökség megkeresésére – az oroszok egyebek mellett a következő projektek felfüggesztését lengették be:

a Rosznyefty és a Nayara Energy közötti olajipari együttműködés,

orosz hadfelszerelés indiai exportja és védelmi ipari együttműködések,

légi ipari kooperáció,

technológiai és energetikai együttműködés egy atomerőműnél,

egy közös vasúti projekt.

A FATF szürkelistáján 23 ország szerepel, egyebek mellett Albánia, Dél-Afrika, az Egyesült Arab Emírségek és Törökország. A Nemzetközi Valutaalap egy 2021-es jelentése szerint már az erre a listára kerülés is jelentősen csökkenti a tőkebeáramlást a szoros felügyeleti követelmények miatt. Mivel Oroszország már most is csak nagy nehézségek árán birkózik meg gazdasága nyugati elszigetelődésének következményeivel, súlyos csapást okozhatna, ha a világ maradék részével is problémákba ütközne az üzletelés.

