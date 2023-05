Először lesz magyar miniszterelnöke Szlovákiának, akit a szlovák euró atyjaként is emlegetnek

Ódor Lajos. Fotó: Szlovák Nemzeti Bank

Még pénteken is kapaszkodni próbált a székébe, de a hétvégén eldőlt, hogy három hónappal a választások előtt bukik Eduard Heger szlovák miniszterelnök. A jövő héten feláll Szlovákia első szakértői kormánya, szigorúan pártfüggetlen névsorral. Az új ügyvezető kormányt a mérsékelt ismertségnek örvendő matematikus-közgazdász, a komáromi születésű Ódor Lajos fogja vezetni. Ő lesz Szlovákia történetének első magyar származású vezetője, de a szlovák nyilvánosságban egyelőre a nemzetiségéről alig esik szó.

Miért van kormányválság? Ez most már permanens állapot Szlovákiában, legalább szeptember óra tart, amióta a korábbi koalíciós társ SaS sikeres bizalmatlansági indítványt nyújtott be a Heger-kormány ellen. Már akkor ügyvezető kormányt neveztek ki, de ennek továbbra is Heger maradt a vezetője.

Háttér: Heger néhány hete új pártot alapított, amit sokan végképp összeférhetetlennek éreztek az ügyvezetői funkcióval. Végül egy újabb kormányátalakítás vezetett a bukásához: Samuel Vlčan mezőgazdasági miniszter kénytelen volt lemondani, miután kiderült, hogy hulladékos cége 1,4 millió eurós EU-s támogatást kapott. Távozott Rastislav Káčer külügyminiszter is.

Heger az utolsó pillanatig maradni próbált, de Čaputová köztársasági elnök a hétvégén bejelentette, hogy a választásokig új, szakértői ügyvezető kormányt nevez ki. Az ügyvezető miniszterelnök Ódor Lajos, a Szlovák Nemzeti Bank eddigi alelnöke lesz.

Ki az az Ódor Lajos? Ezt sokan Szlovákiában sem tudják, bár a találgatásokban már néhány hete előkerült a neve. A közvélemény-kutatásokban a potenciális miniszterelnök-esélyesek közül messze ő volt a legismeretlenebb. Igaz, emiatt az elutasítottsága is alacsonyabb.

Hitvallása: „Az én ideológiám a pragmatizmus, a modern módszereken és adatokon alapuló gazdaságpolitika és az a meggyőződés, hogy a sikeres társadalomhoz képzett emberekre, észszerű szabályokra és minőségi intézményekre van szükség” – írja magáról a honlapján.

Életút: Bár a szélesebb közvéleményben kevésbé ismert, a szlovák gazdaságpolitika alakításában Ódornak a 2004-es Dzurinda-kormány és az EU-csatlakozási folyamat óta érdemi szerepe volt. A pénzügyminisztérium vezető közgazdászaként, majd a Pénzügyi Politikai Intézet igazgatójaként és az általa életre hívott Költségvetési Felelősségi Tanács tagjaként fontos szerepe volt a költségvetési reformban, nevezték már a szlovák euró atyjának, részt vett a nyugdíjreform kidolgozásában, az egykulcsos adó által fémjelzett adóreformban és az adósságfék bevezetésében.

Politikai szerep: a 2010-es évek elején Iveta Radičová miniszterelnök tanácsadója volt, de utána háttérbe vonult. Elmondása szerint egy kezén sem tudja megszámolni, hány párt hívta már a sorai közé, de ezekre mind nemet mondott. 2018 óta a Szlovák Nemzeti Bank alelnöke, innen ül most át a kormányfői székbe.

Hogy kerülhet egy magyar a szlovák kormányfői székbe? Bár a magyar sajtót érthetően ez kiemelten érdekli, a szlovák nyilvánosságban Ódor származása egyelőre szinte egyáltalán nem jön elő. Ennek valószínűleg az egyik oka, hogy Ódor Lajos korábban sem vett részt aktívan a magyar kisebbségi szervezeti életben, imázsa is a szakmai karrierre és a pragmatikus felfogásra épül.

Honnan jön? A csallóközi Nagykesziből, ahol a magyar nyelvű általános iskolában kezdett, majd a révkomáromi, szintén magyar Selye János Gimnáziumban érettségizett. Az egyetemet a pozsonyi Comeniuson végezte matematika-management specializáción, innen indult a pénzügyi karrierje. A magyar kisebbségi közegben csak érintőlegesen volt jelen, főleg a Pozsonyi Magyar Szakkollégiumhoz kapcsolódva. A CEU-n is vendégoktató.

Címkék: A pártpolitikai harcokban megcsömörlött közvélemény egy részében jól rezonál, hogy hangsúlyosan pragmatikus a megközelítése, de Fico környékén „progresszív puccsról” és az amerikai nagykövetség mestertervéről beszélnek. A hasonló spekulációkat Čaputová élesen utasította vissza.

Meddig lesz miniszterelnök? Az új kormány tagjait Caputová a május 15-i héten fogja kinevezni. A szakértői kormány elvileg a szeptember 30-i választásokig, pontosabban az új kormány beiktatásáig lesz hivatalban. Bizonytalan azonban, hogy ez pontosan hány hónapot jelent. Ez elhúzódó koalíciós tárgyalások esetén mostantól akár fél év is lehet, de az is elképzelhető, hogy mégis hamarabb lesznek a választások. A közvélemény-kutatásokat vezető, Fico vezette Smer azt akarja, hogy már júliusban voksoljanak, erről adott esetben a parlament dönthet.

