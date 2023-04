Már nem csak Ukrajnában pusztulnak tömegével a szovjet eredetű fegyverek

A fegyverszüneti kezdeményezések összeomlása után továbbra is teljesen kaotikus a szudáni helyzet, hazánkkal együtt rengeteg ország próbálja minél előbb kimenekíteni az állampolgárait. Az ENSZ szerint a harcoknak már több mint 400 halálos áldozata van, a sebesültek száma pedig ezrekben mérhető.

A felvételek alapján a harcok katonai értelemben vett súlyossága is egyértelmű. Az Oryx blog már napokkal korábban el is kezdte a védjegyévé vált listakészítést a felvételekkel igazolható haditechnikai veszteségekről, és ebből látszik, hogy különösen a repülőgépek és helikopterek körében végeztek máris nagy pusztítást a harcok.

Biztosan odaveszett már például a szudáni légierő három Szu-25-ös csatarepülőgépe, amelyek ugyan szovjet eredetűek, de a típust Ukrajnában is alkalmazza mindkét harcoló fél, mert koros voltuk ellenére még manapság is nagyon hasznos fegyverhordozó platformnak számítanak, kiemelkedő túlélőképességgel kombinálva. A szudáni gépek ez utóbbit azért nem tudták megmutatni, mert mindhármat a földön állva érte a végzete.

Szintén egy szudáni repülőtéren veszett oda az egyiptomi légierő három MiG-29-ese, amelyek hosszú ideje ott állomásoztak. Ezek közül csak az egyik semmisült meg teljesen, a másik kettőnél egyelőre csak a sérülésük biztos. Ezt a típust szintén nem kell felénk bemutatni, a magyar légierő is repülte, Ukrajnában pedig az ukrán légierő legfontosabb gépe a Szu-27-esek mellett, a flottát szlovák és lengyel átadott MiG-29-esek is erősítik már.

Szovjet építésű támadó helikopterek közül is már legalább fél tucat odaveszett Szudánban, az alábbi felvételen például épp egy Mi-35-ös látható.

#Sudan A Sudanese Air Force Mi-35P attack helicopter was shot down by the RSF (Or crashed) recently. Note the B-8V20A 20rnd 80mm rocket pod as seen with active SAF helis.

Oh, and spot the Sinar (Sudanese)/Sageg (Iranian) RPG-7 derivative! pic.twitter.com/nRlD9xb7Dv

