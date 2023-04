Elég jól fizet majd a marihuána legalizálása a cseh államnak

Bohémiai joint egy tíz évvel ezelőtti drogliberalizációs tüntetésen Prágában. Fotó: Michal Cizek / AFP

4 milliárd korona, vagyis nagyjából 60 milliárd forint éves adóbevételt remél a cseh kormány a marihuána 2024-re tervezett legalizálásából. Az államilag szabályozott kannabiszpiaccal Európa egyik legliberálisabb drogpolitikája valósulhat meg a cseheknél.

Prága óvárosában már most is sorjakoznak a legfeljebb egyszázalékos THC-tartalmú készítményeket árusító kenderboltok, és Csehországban a kannabisz gyógyászati felhasználása is engedélyezett néhány éve, az ár 90 százalékát az állami egészségbiztosítás állja. A rekreációs szerhasználatot is részlegesen dekriminalizálták: tíz gramm alatt csak szabálysértési bírságot szabhat ki a rendőrség, büntetőeljárást már nem indítanak a fogyasztók ellen.

Jelenleg azonban még hivatalosan illegális a fű, mégha a gyakorlatban ez nem is annyira látszik. Arányaiban más EU-s tagállamokhoz képest a csehek kifejezetten sokat szívnak: az önbevallásos adatok szerint a felnőtt lakosság közel harmada már legalább egyszer kipróbálta, rendszeres fogyasztóból pedig nagyságrendileg 800 ezer van.

A legalizációpártiak többek között éppen a fogyasztási adatokra hivatkoznak. A tiltás több évtizedes politikája sehol nem jött be, érvelnek, hiszen a marihuánahasználat minden retorziós fenyegetés ellenére folyamatosan nő. Érdemes hát áttérni egy új paradigmára, mondják, melyben az állam megnyitja és szabályozza a piacot, amivel a remények szerint ellenőrizhetőbb feltételeket és jobb minőséget biztosíthatnak, miközben kizárják a kiskorúakat.

Ezzel visszaszoríthatják a feketepiacot és a bűnszervezetek szerepét, és nem mellesleg plusz adóbevételhez juttatják az államot.

A befolyó összegekből a költségvetés drogprevenciós programokat is finanszírozhat, hangsúlyozzák.

A cseh törvényjavaslaton december óta dolgozik egy szakértői bizottság. A végleges szövegezés a tervek szerint júniusra készül el, és Petr Fiala miniszterelnök szerint a javaslat szigorú állami szabályozásról szól: a 18 év alattiak kizárásán túl tiltanák a kannabisz reklámozását, a csomagolásokon a cigarettához hasonló módon figyelmeztetéseket helyeznének el, a kannabiszt árusító üzletek létesítéséről, a kijelölt helyekről pedig a helyi önkormányzatok döntenének.

A csehek az EU-ban ezzel a legmesszebb mennének el a könnyűdrogok liberalizálásában, de mindez egy lassan kibontakozó európai trendbe illeszkedik. A leglátványosabb változás az lesz, amikor majd a német szövetségi kormány is legalizálja a marihuánát. A folyamatot nehezíti, hogy a törvénytervezetről Berlinnek az Európai Bizottsággal is egyeztetnie kell, és mivel az ENSZ 1961-es kábítószerügyi egyezménye tiltja a kannabisz rekreációs használatát, valószínűleg a nemzetközi egyezményből is ki kell lépniük.

A cseh érveléshez hasonlósan a német hatóságok is azt hangsúlyozzák, hogy a tiltás kudarcot vallott, a fogyasztók száma és a feketepiac mérete csak egyre nő. A kannabisz észak-amerikai legalizációjának eddigi tapasztalatai ugyanakkor nem arra utalnak, hogy a törvényesítés megállítaná ezt a trendet, sőt. Azokban a szövetségi államokban, ahol a marihuána szabadon kapható, még gyorsabban nőtt a fogyasztás, ráadásul jellemzően egyre erősebb THC-tartalmú termékeket forgalmaznak. A liberalizáció különösen a fiatalok körében növelte a szerhasználatot.

