Kivégzés vár azokra az oroszokra, akik vissza akarnak vonulni a frontról

Egy orosz támadó alakulat életben maradt tagjai küldtek videoüzenetet nemrég Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a Telegramon, arra kérve, hogy legyen tekintettel a veszteségeikre, és engedje őket visszavonulni a kelet-ukrajnai Vodjane alól.

Russian soldiers from the “Storm” unit, consisting of both convicts (and likely some mobilised), formed by Russian MoD, published a video revealing they were purposefully sent into slaughter during the assault of Vodyane while blocking units prevented their retreat. The unit… pic.twitter.com/J3citHJOpQ

— Dmitri (@wartranslated) March 24, 2023