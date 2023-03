„Kedves Vlagyimir Vlagyimirovics!” Bizarr műfajt teremtett az ukrajnai háború

Harci cselekményeket és haditechnikai veszteségeket mutató videókkal az ukrajnai háború kitörésének első pillanatától tele van az internet, az utóbbit hónapokban azonban egy korábban talán sosem látott műfaj is létrejött: katonák kisebb vagy nagyobb csoportja áll a telefonkamera előtt, az arcuk általában eltakarva, és egyikük egy szöveget olvas fel.

Yet another group of mobilized Russians from Sverdlovsk oblast started to complain about the ‘special operation’.

“We thought that we were territorial defense troops, but we were thrown into the fortified areas of Avdiivka without communication and without reconnaissance.” pic.twitter.com/Xs5fujzy5B

— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 12, 2023