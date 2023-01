Jövőre indul a szigorítás Lengyelországban, kitiltják a fővárosból a régi autókat

Fotó: AFP/Europress

2024 júliusától nem hajthatnak be a 18 évesnél idősebb dízelmotoros és a 27 évet meghaladó korú benzines autók Varsó városközpontjába. A tiltás a rákövetkező nyolc évben fokozatosan szigorodik, 2032-re a dízelautók korhatára 11 évre, a benzineseké 17 évre csökken, tehát most fiatalnak számító gázolajos autók is kiszorulnak majd a lengyel fővárosból.

A városvezetés számításai szerint a szabályozás révén 80 százalékkal kevesebb nitrogén-oxid és 69 százalékkal kevesebb szálló por kerülhet a levegőbe 8-9 év múlva. A tiltás valószínűleg nem lesz a közvélemény ellenére, a varsóiak döntő többsége vár el a légszennyezés csökkenését célzó lépéseket a hatóságoktól, és háromnegyedük a korlátozott forgalmú zónák bevezetését is támogatja – mindez aligha meglepő annak tudatában, hogy az unió egyik legrosszabb levegőjű országáról van szó.

A zónahatárok még viták és lakossági egyeztetések tárgyát képezik, amelyekre a következő három hónapban kerül sor. A Polish Smog Alert nevű, a levegőminőség javulásáért küzdő civil szervezet állásfoglalása szerint túl szűk a korlátozással érintett terület a mostani terveken, így az autósok könnyen kijátszhatják a tiltást, aminek bevezetése a legkevesebb, amit a városvezetés megtehet.

Noha a kelet-közép-európai térségben nem sűrűn hallani hasonló forgalomkorlátozásról, Lengyelországban nem példa nélküli Varsó törekvése. Krakkóban novemberben jelentették be a legöregebb gépkocsik kizárását a városból, a harmadik legnagyobb városnak számító Wrocław önkormányzata pedig idén tavasszal veszi napirendre a kérdést. A súlyos légszennyezettséget azonban elsősorban a szénnel és fával fűtött háztartások okozzák – Krakkó és Varsó már e tüzelőanyagok használatára vonatkozó tiltásokról is döntött, a kormány továbbá a fűtési rendszerek modernizálását célzó támogatásokkal igyekszik javítani a helyzeten.

