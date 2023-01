A hideg miatt hétfőn és kedden is rezsikedvezmény járt Angliában a csúcsidős áramspórolásért

Susannah Ireland / AFP

A hideg miatt megugró áramfogyasztás csökkentése céljából hétfőn és kedden is életbe léptették az Egyesült Királyságban az úgynevezett keresletrugalmassági szolgáltatást, pénzt kaptak azok a cégek és háztartások, amelyek a napi csúcsfogyasztás időszakában kevesebb áramot használtak.

A Guardian cikke szerint az állami rezsicég, a National Grid 3 millió fontot (kb. 1,3 milliárd forintot) fog kifizetni azoknak a háztartásoknak, amelyek részt vettek a programban. A National Grid villamosenergia-rendszerüzemeltetője szerint Angliában, Skóciában és Walesben több mint egymillió háztartás és vállalkozás jelentkezett a programba, amiben csak az egyedi okosmérővel rendelkező cégnek és háztartások vehettek részt. A szolgáltató általában körülbelül 24 órával korábban értesíti az ügyfeleket arról, hogy van ilyen lehetőség, és az ügyfeleknek bele kell egyezniük a részvételbe.

Hétfőn 5 és 6 között, kedden pedig fél 5 és 6 között volt az az időszak, amikor extra pénzt lehetett kapni a takarékoskodásért. A National Grid közlése alapján hétfőn minden egyes megtakarított kilowattóra energia után 3 és 6 font közötti összeget fizetett a szolgáltatóknak. Hogy ebből mennyi pénzt adtak át a fogyasztóknak, már a cégeken múlt. A BBC szerint a résztvevő háztartások fogyasztásuktól függően 2 és 20 font közötti megtakarítással számolhattak.

Az Octopus Energy nevű energiaszolgáltató cég ügyfelei közül 400 ezren vettek részt a programban hétfőn. Hétfőn 3,37, kedden pedig 4 fontot ajánlottak minden egyes kilowattóra megspórolt áramért. Más cégeknél azonban kisebb volt ez az összeg, a BBC-nek nyilatkozva egy nő arra panaszkodott, hogy az E.ON 20 százalékos fogyasztáscsökkentésért 5 pennyt (22 forintot) ajánlott neki, ami szerinte nem éri meg.

A liberalizált brit energiapiacon több szolgáltató is részt vett a programban. Az Octopus Energy-n kívül még 25 cégnél volt elérhető a szolgáltatás. Az Octopus becslése szerint egy olyan fogyasztó, aki 25 alkalommal alkalmanként egy kilowattórát spórol,

4 fontos árral számolva 100 fontot (kb. 44 ezer forintot) takaríthat meg ezen a télen.

Az Octopus Energy már tavaly kipróbálta a saját ügyfelei körében a szolgáltatást, és a kísérleti fázisban az átlagos megtakarítás egy háztartás számára 23 penny volt alkalmanként, egyes résztvevők pedig akár 4,35 fontos megtakarítást is elérték. Hétfőn a legnagyobb megtakarítást elérő Octopus-ügyfelek csaknem 9 fontot (kb. 4 ezer forintot) kaptak egy órára arányosítva.

A héten egy hidegbetörés miatt az átlagosnál alacsonyabb a hőmérséklet az Egyesült Királyságban, és mivel az előrejelzések szerint szélenergiából sem várható jelentős termelés, és az is bizonytalan, hogy mennyi áramot tudnak az EU-ból importálni, a National Grid hétfőn készenlétbe állított három széntüzelésű erőművet arra az esetre, ha szükség lenne rájuk az áramtermeléshez.

Ezeket végül nem üzemelték be. A cég közölte, hogy az intézkedésekből nem érdemes azt a következtetést levonni, hogy az áramellás veszélyben lenne. Inkább csak több opciót szerettek volna nyitva hagyni a hálózat üzemeltetéséhez. A Guardian cikke azt is megjegyzi, hogy miután Oroszország jelentősen csökkentette a gázexportját Európába, sokan akár áramkimaradásokkal is számoltak, de az enyhébb tél miatt végül ilyesmire nem került sor.

