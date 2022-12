Hiába ígérte Putyin, hogy megvédi az orosz lakosságot a háború következményeitől, már a vállalkozásoknak is a hadiipart kell kiszolgálnia

Dmitrij Medvegyev tesz látogatást az egyik orosz tankgyárban. Fotó: AFP/Europress

Harminc százalékkal nőttek Oroszország védelmi kiadásai idén a tavalyi évhez képest, és a hadviselés költségei a következő évben várhatóan tovább emelkednek. A háború gazdasági következményei azonban állami büdzsé átrendeződésén jócskán túlmutatnak Oroszországban, mostanra a magánvállalatok is egyre inkább kénytelenek részt venni az Ukrajna elleni hadművelethez szükséges termékek előállításában a The Wall Street Journal cikke szerint.

A hadsereg ellátására a cégeket egy széles jogkörökkel felruházott, különleges testület jelöli ki, és kényszeríti akár a szokásos termékektől eltérő cikkek gyártására. Így például szöveteket és kárpitokat előállító üzemek gyártanak manapság védőmaszkot, elsősegély-felszerelést, illetve csizmát a katonák számára. A kényszerű átállás ugyanakkor nincs minden vállalkozó ellenére: az amerikai lap beszámolt egy cégről, amely békeidőben iskolásoknak gyártott hátizsákokat, október óta azonban a katonák számára készíti a táskákat, méghozzá nyomott áron és feszített ütemben, a tulajdonos így szeretné segíteni országát. Ezt a hozzáállást persze nem osztja minden cégvezető:

Azok a törvénymódosítások, amelyeket ránk nézve bevezettek, finoman szólva munkára serkentenek bennünket, nem engednek ellazulni.

– fogalmazott egy szentpétervári gyógyászati segédeszközöket gyártó üzem vezetője az orosz köztelevízióban.

A fegyver- és lőszerutánpótlást azonban még a piaci szféra bevonásával sem lehet érdemben felskálázni. Hiányoznak a gyártáshoz szükséges alapanyagok és berendezések: a hadiipari csúcstechnológia behozatala jórészt ellehetetlenült a nyugati szankciók miatt, a belföldi gyártókapacitások pedig még ha rendelkezésre is állnak, csak lassan állíthatók át a frontvonalon leginkább szükséges rövid hatótávú rakéták és drónok legyártására.

Ráadásul a személyi feltételek is romlanak a háború kitörése a kivándorlás fokozódásával járt, egyre nehezebb tehát munkaerőt találni – nyáron az orosz kormány is négyszázezer munkavállaló hiányát ismerte el. Sőt, az ágazatban működő cégek szervezeti struktúrája és kultúrája sem kedvez a hatékony működésnek, ősszel például akadozott a katonák ruházat való ellátása, aminek nyomán felmerült a korrupció problémája is.

A Kreml eredeti tervei szerint megóvta volna az orosz lakosságot a háború következményeitől, ennek kudarcát Vlagyimir Putyin azonban maga ismerte el. Az orosz vezetés közlései szerint a védelmi minisztérium megrendeléseit eddig maradéktalanul kielégítették az üzemek, és a hadiipari termelés élénkülését statisztikák is alátámasztják. Egy novemberi egyeztetésen viszont Putyin világossá tette, hogy a gyártás további radikális bővítésére van szükség.

