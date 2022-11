Írország eddig jól járt az amerikai tech-cégekkel, de a most lehet, hogy visszaüt az elköteleződés

A kép illusztráció. Constanza HEVIA / AFP

Írország IT-szektorának hat legnagyobb munkaadója is érintett az elmúlt hetekben bejelentett globális létszámleépítésekben, ami várhatóan ugyan nem vezet majd tömeges munkanélküliség kialakulásához, de arra ösztönözheti az ország vezetését, hogy megpróbálja csökkenteni az ország iparágnak való kitettségét.

Az Írországban leányvállalattal rendelkező Metánál, Twitternél, Stripe-nál és más multinacionális techcégeknél bejelentett elbocsátások a Financial Times cikke szerint együttesen ugyan nagyjából 1000 embert érintenek a körülbelül 5 milliós lakosságú országban. Írországban minden 9. munkavállaló, nagyjából 275 ezer dolgozik multinacionális cégeknél, ezen belül 37 ezer ember dolgozik techmultiknál.

A kormány adóbevételeit viszont érzékeny érintheti a tech szektor lassulása, ezért a külföldi befektetések bevonzásáért felelős Ír Iparfejlesztési Hatóság az Irish Times cikke szerint be is jelentette, hogy itt az ideje az ország fejlesztéspolitikájának felülvizsgálatának.

Habár még a közelmúltban is jelentettek be új beruházásokat az iparágban, az ír lapnak névtelenül nyilatkozó kormányzati források elismerték, hogy az Írországba és Európába érkező külföldi beruházások lassulására számítanak. Leo Varadkar miniszterelnökhelyettes megjegyezte, hogy a fejleményeket nem tekintik “jelentősebb válságnak”. Jean Cushen, a Maynooth Egyetem emberi erőforrás menedzsment kutatója a Financial Timesnak nyilatkozva hasonló véleményt fogalmazott meg, az elbocsátásokat inkább “figyelmeztetésként” értelmezve. Szerinte a kockázat abban van, hogy ha az iparági beruházások csökkenek, akkor nem igazán lesz más szektor, ami az ország gazdasági növekedését hajthatná.

Az ír gazdasági modellel kapcsolatban a lapnak nyilatkozó több szakértő is elismerte, hogy habár nagyon jól járt az ország azzal, hogy az 1980-as évektől kezdve az amerikai techszektor külföldi befektetéseinek bevonzásának rendelte alá a gazdaságpolitikáját, mindez megnehezítette a hazai cégek fejlődését. A leépítési hullámban szerintük ezért benne van a hazai techcégek felfuttatásának lehetősége is.

Hosszabb távon a nagyobb probléma az ír állam adóbevételeinek visszaesése lehet, ugyanis a nagy technológiai és gyógyszeripari multinacionális vállalatok fizetik be az országban a társasági adóbevételek több mint felét. Rövidebb távon viszont egyelőre ezzel sincsenek nagyobb bajok, ugyanis az év első kilenc hónapjában a társasági adóbevételek eddig 14 milliárd eurót tettek ki, hat milliárd euróval többet, mint az előző év hasonló időszakában. Írország is csatlakozott a globális minimumadóról szóló egyezményhez, ami alapján 15 százalékra kell emelniük a társasági adó kulcsát, bár az egyelőre nem ismert, hogy erre mikor kerül majd sor.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA multik helyett a magánembereknek fog fájni az adóegyezményünk amerikai felmondásaForrásaink szerint a magyar vétóval az EU-ra akart nyomást gyakorolni Orbán Viktor, a példátlanul kemény válasz mégis Washingtonból érkezett.

Tech Világ állás Írország it leépítés multinacionális cégek tech Olvasson tovább a kategóriában