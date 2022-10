A volt elnök kivezetése korszakváltást jelez Kínában

A mai hírlevélben lesz szó a magyar népszámlálásról, a korszakváltó kínai pártkongresszusról, az ezer főre jutó személyautókról, két józsefvárosi szomszédról és a metaverzumról.

A hírlevélre ide kattintva lehet feliratkozni. A email-fiókokba érkező eredeti verziót ide kattintva lehet megnézni:

G7 Reggel

1. Napi G7: az utolsó ilyen népszámlálás

Az idei népszámláláson háromszor annyian, 7 millióan válaszoltak online 2011-hez képest. A mostani – a korábban nem látott ellenkampány mellett – azért is különleges, mert ez lehet az utolsó teljeskörű megkérdezésen alapuló népszámlálás.

Mi a népszámlálás jelentősége? Egészen kis területi egységekre készülnek háztartási szintű adatok, amelyeknek önkormányzatok, ágazati stratégiák, piaci szereplők és a kutatási szféra is hasznát veszi.

Az energiaválságra adott válaszokban is fontos szerepe lehet: kis területre lebontott adatokat nyernek például a lakások falazatáról és fűtéstípusáról.

is fontos szerepe lehet: kis területre lebontott adatokat nyernek például a lakások falazatáról és fűtéstípusáról. A népszámlálás alapján dől el, hogy hány hely jut az Európai Parlamentben egy-egy tagállamnak. A lakcímnyilvántartásból ezt nem lehetne tudni, mert húsz százalékra is rúghat azok aránya, akik nem a bejelentett címen laknak.

Alulnézet: több egyház a templomokban és nyilvános kampányban is arra buzdította híveit, hogy statisztikai értelemben is vallják meg a hitüket. A miséken az is gyakran elhangzott, hogy ez az egyházfinanszírozás szempontjából is fontos.

Tágabb kontextus: a többkörös megkérdezés, a kampányok és a közcélú hirdetések ellenére a válaszadási hajlandóság a népszámlálásokon minden országban csökken. 2011-ben nálunk négy százalék volt az „alulszámlálás”, idén ennél több lehet.

Mi következik? Az idei lehetett az utolsó ilyen népszámlálás, a jövőben regiszteralapon működhet. A különböző állami adatforrások (mint az oktatási regiszterek vagy a lakcímnyilvántartás) alapján hozzák majd létre a népszámlálási adatokat.