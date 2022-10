A Kreml kénytelen a frissen elcsatolt területek lakosságát megkérdezni, hogy hova is rajzolják a határokat

Még meg sem száradt a tinta a tisztességesnek távolról sem nevezhető népszavazás lapjain, az oroszok már bejelentették, hogy négy ukrán megye az Orosz Föderáció tagja lett. Azonban a területek átminősítése már nem ilyen egyszerű, a heves ukrán ellentámadások miatt komoly fejtörést okoz a Kremlnek, hogy kitalálják, igazából mekkora területet tekintenek a sajátjuknak. Egy hétfői sajtóértekezleten a Kreml szóvivője, Dimitri Peskov azt mondta, hogy Herszon és Zaporizzsja megyék tekintetében még kicsit gondolkozniuk kell, hová is rajzolják a határvonalakat.

Így aztán annak ellenére, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök múlt héten pénteken már aláírta a dokumentumot, mely szerint az elcsatolt négy ukrán megye többé elválaszthatatlan Oroszországtól,

a Kreml még mindig nem tudja, hogy ezek a területek igazából hol érnek véget.

Október első napjai egyébként is áttörést hoztak az ellentámadásokkal kapcsolatban: az ukránok visszafoglalták az egyik fontos szállítmányozási központnak tartott Limant, és sikerült az oroszokat Herszon megyében is visszavonulásra kényszeríteni.

#BREAKING Kremlin says Russia will 'consult' with local populations of two Ukraine regions that Moscow annexed last week, to determine exact borders of regions to be integrated into Russia pic.twitter.com/hqA6J915J9

— AFP News Agency (@AFP) October 3, 2022