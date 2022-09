Tajvan Ukrajna példáját követi, bevásárol az oroszok ellen már bevált fegyverekből

Tajvan elkezdte a nagybevásárlást azokból az amerikai fegyverekből, melyekkel az ukránok eredményesen vették fel a harcot az orosz megszálló erőkkel, mely azt jelzi, hogy a szigetország az orosz-ukrán konfliktus tanulságai alapján készül arra, hogy visszaverjen egy esetleges kínai inváziót – írja a Bloomberg.

A tajvani fegyveres erők parancsnoka szerint az amerikai Javelin páncéltörőkre már leadták a rendelést, illetve igény van több HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System, „nagy mozgékonyságú rakétatüzérségi rendszer” )-fegyverrendszer beszerzésére is, melyeket a következő öt évben fognak leszállítani.

A feburár óta tartó háborúban kiemelt szerepet játszanak a Raytheon és a Lockheed Martin által kifejlesztett Javelinek, melyek egyszerű kezelhetősége, ám ennek ellenére pontos találatai miatt hatékonyan tudták felvenni a harcot az invázióval. A vállról indítható Javelinek nem csak a páncélosokkal, de az alacsonyan repülő légi célpontokkal szemben is hatékonyak.

Javelin is the premier shoulder-fired, anti-armor system, enabling today’s forces to respond and reload at the speed of modern warfare.

Read more: https://t.co/qyI8WSiQXS #ModernDayMarine

— Lockheed Martin (@LockheedMartin) September 24, 2020