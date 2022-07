Az infláció miatt egyre több a lopás, egy brit boltban már a sajttömbök is biztonsági csipogót kaptak

A növekvő élelmiszerárak és a megélhetés költségeinek általános emelkedése miatt az Egyesült Királyságban nő a bolti lopások száma, amire a boltok extra biztonsági intézkedések bevezetésével reagáltak – írja az Independent.

A lap a közösségi médiában feltöltött fotók alapján olyan példákat mutat be ezekre az intézkedésekre, mint például annak az Aldinak az esetét, ahol egy 3,99 font, tehát nagyjából 2000 forint értékű sajtra tettek olyan lopásgátló csipogót, amit általában a nagyobb értékű alkoholos italokra szoktak rakni.

If you think Lurpak is bad – the local Aldi and Coop have started security tagging food. There was a GPS protected tag on a pack of lamb chops as well… #ThisMorning #CostOfLivingCrisis pic.twitter.com/ajUSNsZIeE

— Tam (@Celeste_Tam42) July 5, 2022