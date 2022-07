Teljes a felfordulás az európai energiapiacon, miközben új csúcsokat ostromol az áram ára

Hétfőn rekord magasra szökött az európai szinten viszonyítási alapnak számító német áramár*A németországi úgynevezett egyéves zsinóráram ára. A zsinóráram a tulajdonképpen folyamatosan rendelkezésre álló villamosenergia. Az áram felhasználása éven, héten, és napon belül is ingadozik, de van egy olyan mennyiség, amelyre folyamatosan szükség van. Ezt a mennyiséget fedezi a zsinóráram, amit mivel mennyisége jól előre jelezhető jellemzően nagyobb erőművek állítják elő, az ára pedig alacsonyabb a pontosan nem prognosztizálható (például csúcsidőszaki) felhasználásra termelt áraménál. Az egyéves jelző pedig azt jelenti, hogy a most megvásárolt mennyiséget egy év múlva szállítják le. , mely túlszárnyalta a tavaly decemberi szintet: július 4-én 325 euróba kerül egy megawatt elektromos áram. Franciaországban ugyanez az ár még magasabb, 366 euró, és január óta duplázódott –írja a Financial Times.

A jelenség hátterében a gázár emelkedése áll, amit az elmúlt hetekben az európai orosz gázellátás jelentős visszavágása, és az orosz gázcsap elzárásának növekvő kockázata okoz. A Gazprom az Északi Áramlat 1 gázvezetéken 40 százalékkal csökkentette a Németországba áramló gáz maximális mennyiségét egy karbantartási munka késedelmére hivatkozva. Emellett az Ukrajnán keresztül Európába érkező orosz gáz is harmadával csökkent.

Az Északi Áramlat 1 gázvezetéket ráadásul július 11-én tíz napra lekapcsolják karbantartás miatt, és egyre többen számolnak azzal a lehetőséggel, hogy utána Moszkva nem nyitva meg újra a gázcsapokat.

Moszkva szerint a szankciók vezettek oda, hogy a megfelelő alkatrészek nem érkeztek meg Kanadából, de az európai politikusok szerint az oroszok már arra gyártják a hivatkozási alapot, hogy teljesen lekapcsolják a szállítást, német döntéshozók pedig egyenesen gazdasági hadviselésről beszélnek.

A német gázhiány az ipart és a fogyasztókat is rendkívül súlyosan érinti, az ország nagyjából a gázszükségletének a 35 százalékát veszi Oroszországtól, és bár nyár van, most kellene feltölteni a gáztárolókat. A válsághelyzet miatt csütörtökön életbe léptették a háromfokozatú gázvészhelyzeti terv második szintjét.

A gázárak Ázsiában is magasak, Európában négy hónapos csúcsra értek- és az elmúlt egy évben megnégyszereződtek. Az emelkedés a recesszió szélére sodorta az európai gazdaságot és további inflációs hatásokat generálhat.

A helyzetet tovább rontja, hogy több francia nukleáris erőmű sem dolgozik teljes kapacitáson karbantartási munkálatok miatt, ezért Franciaország környező országokból vásárol gáz alapú áramot, miközben az országok nagy része igyekszik a közeledő tél előtt minél több gázt elraktározni.

Egy energiaipari szakértő szerint a jelenlegihez hasonló szituáció Németországban egy évvel ezelőtt senkinek sem szerepelt az asztalán. Egy másik, szintén a Financial Times-nak nyilatkozó szakértő szerint az árak mozgásából arra lehet következtetni, hogy az iparág szereplői azzal számolnak, hogy a gázellátás veszélyeztetettsége még legalább egy évig a jelenlegi szinten marad.

Fenti okok miatt Németország 1991 óta először produkált negatív kereskedelmi egyenleget májusban. Berlin kettes fázisba kapcsolta a háromfokozatú gázvészhelyzeti tervét, és a harmadik szinten már az ipari gázfogyasztók gázfelhasználásának racionalizálása is szerepel, de a háztartások, egészségügyi intézmények, idősotthonok speciális védelmet kapnának.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA német háztartások most fognak először farkasszemet nézni a gáz új árával, a szakszervezetek ársapkát követelnekA szakszervezetek azonnali ársapkát követelnek, több iparágban is hatalmasat fog ütni az emelés.

Világ energia gázár Olvasson tovább a kategóriában