Egyre több országban jelent problémát a sörösüveghiány, dobozos csomagolásra állnak át a gyártók

Németország után Svédországban, az Egyesült Királyságban és Kanadában is felütötte a fejét a sörösüveghiány.

A svéd Aftonbladet online kiadása szerdán közölt cikket arról, hogy a svéd sörszövetség könyörög, hogy a lakosság a szelektív szemétbe se dobja ki az üvegeiket, inkább váltsák vissza azokat.

A lapnak Anna-Karin Fondberg, az iparági érdekképviselet vezetője elmondta, az üvegeket tisztítás után negyven alkalommal lehet újrahasznosítani, miközben a felméréseik alapján az újrahasznosítható sörösüvegek negyede végzi a szemétben évente. Svédországban a fél literes palackokért 90 öre (kb. 33,5 forint) betéti díjat kell fizetni, így a sörszövetség becslése alapján évente nagyjából 7 millió koronányi pénz maradhatna a lakosságnál, ha a kidobott üvegeket is visszaváltanák.

Május közepén a magyar sajtó is beszámolt róla, hogy a német sörgyártók is attól tartottak, hogy nyárra hiány lehet sörösüvegből. A problémát az okozza, hogy az elszálló energiaárak miatt megdrágult a palackok gyártása, így az egy évvel ezelőtti szinthez képest a gyártóknak 80 százalékkal többet kell fizetniük az új palackokért.

Németországban emellett még a sofőrhiány miatt emelkedő szállítási költségek is drágítják a sört, idén 30 százalékos áremelkedésre lehet számítani átlagosan. A német sörgyártók a svédekhez hasonlóan szintén arra kérték a lakosságot, hogy váltsák vissza az üvegeket.

A Bloomberg nagyjából a német iparági aggodalmak nyilvánosságra kerülése után egy héttel számolt be arról, hogy az Egyesült Királyságban is hasonló a helyzet.

Skócia egyik legnagyobb gyártójának az operatív igazgatója arról számolt be a lapnak, hogy szerinte a palackozási kínálat szűkülését, vagy a végtermék drágulását fogja eredményeini a helyzet, attól függően, hogy a gyártók hajlandóak-e fém dobozra váltani, vagy úgy ítélik meg, hogy ez a márkájuknak annyit ártana, hogy inkább az áremelést választják. A cikk szerint az áremelkedéshez az is hozzájárul, hogy az emberek egyre nagyobb arányban fogyasztanak sört otthon, és kisebb mértékben éttermekben vagy szórakozóhelyeken.

Az üvegek drágulása leginkább a kisebb főzdéket és gyártókat érinti, mert az üveggyártók a nagyobb szereplők nagyobb mennyiségű rendeléseit priorizálják. A kanadai CBC-nek arról számolt be egy kisebb ottawai röviditalfőzde tulajdonosa, hogy a járvány előtt egy héten belül szállították a rendeléseit, de mostanában hat hónapig is eltart, mire az üvegeket kiszállítják. Az Ogham Craft Spirits ezért egy ideje juharszirupos üvegekben árulja a szeszes italokat. Egy ontarioi sörfőzde tulaja arról számolt be a lapnak, hogy már egyáltalán nem használ üvegeket, a söröket csak dobozban árulja, amit a boltok egyáltalán nem is bánnak, mert a dobozos sör kevesebb helyet foglal.

