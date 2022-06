A márkaszervizek is megjelennek az élénkülő veteránautó-piacon

Fotó: Porsche Centrum Budapest

A veteránautók piaca is azon területek közé tartozik, amelyek a járványt fékező lezárások során felpezsdültek, nemcsak az antik autók árait, hanem a kapcsolódó szolgáltatásokat nézve is. Mostanra egyes autógyártók is felismerték a régi gépkocsik karbantartásában rejlő lehetőségeket, így például a Porsche is bevezette a Classic szolgáltatását, aminek keretében a klasszikus modellek szerelését vállalja a német vállalat.

Klasszikusok alatt többnyire egy-egy márka első gyártmányait, illetve a múlt században ikonikussá vált típusait szokás érteni – a Porsche esetében például az 1940-es évek végén bemutatott 356-os és az 1960-as évek óta ismerős 911-es modelleket –, de mostanra bizonyos ezredforduló környéki darabok is kezdenek youngtimer-kategóriába érni. Így például már az első Boxster és Cayenne generációk szervizelése is a Classic portfóliójába tartozik a Porschénél.

A szervizek az eredeti előírások szerint gyártott cserealkatrészek biztosítása mellett a régi technika működtetéséhez szükséges kenőanyagokról és adalékokról gondoskodnak alapvetően, de olyan kiegészítőket is forgalmaznak, amelyek révén a veteránautók is felvértezhetők néhány modern megoldással. Ide tartoznak például a gyári rádiók helyére beépíthető multimédiás egységek – amelyek korhű megjelenés mellett teszik lehetővé a legújabb technológiák kihasználását -, illetve a vagyonvédelem szempontjából fontos járműkövetési rendszerek.

A karbantartáson felül a teljes restaurálásra is lehetőség van egy frissen fellelt veteránautó esetében, amelyekhez a Porsche például több tízezer gyári alkatrészt kínál, közöttük még a kézzel festett és aranyozott emblémák is megtalálhatók.

Teljes felújítás zajlik jelenleg is nálunk, több projekt is fut párhuzamosan. Ezek időigényes tevékenységek, egy igazi, teljes felújítás akár évekig is eltarthat. Sok függ attól, hogy az alkatrészek beszerzését, felújítását részben az ügyfél végzi, vagy a folyamat egészét ránk bízza

– mondta el Aradi Géza, a Porsche Centrum Budapest márkaigazgatója.

Csakúgy, mint az újabb gépkocsik eseteiben, a veteránautók körében is értéknövelő tényező lehet, ha a javításokat, karbantartásokat szakszervizekben végzik, gyári technológiával és alkatrészekkel. Az évek során folyamatosan bővülő veteránpiaci modellkínálatnak és a régi autók iránt fokozódó általános és befektetői érdeklődésnek köszönhetően egyre többen vannak, akik élnek is ezzel a lehetőséggel. Ezt a Porsche Centrum Budapest tapasztalatai is igazolják:

Teljes kihasználtságú a Classic műhely, ugyanakkor ezen a helyzeten is sokat fog segíteni az idén induló bővítési beruházás, amelyet követően mind normál karbantartásra, mind pedig komolyabb szerelési munkákra, felújításra is több autót tudunk majd fogadni

– tette hozzá Aradi Géza.

