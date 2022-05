Egyre inkább Ukrajna hátországává válik a NATO keleti szárnya

Fotó: AFP / Europress

Új szintre lépett az orosz katonai agresszió ellen védekező Ukrajna megsegítése. Csehország harci helikoptereket adott át Ukrajnának, Szlovákiával együtt pedig engedélyezték, hogy az ukrán hadsereg felfegyverzett harci járművei átlépjék a határaikat, hogy aztán javítás után onnan térhessenek vissza a konfliktuszónába.

A Wall Street Journal információi szerint az ukrán hadsereg javításra szoruló harckocsijai korábban már legalább 3 hétig használták a két ország területén lévő gyárakat, üzemeket. Egyelőre ez a segítségnyújtás kis léptékű, de feltehetően egy nagyobb terv része, ami azt célozza, hogy helyreállítsák az ukrán hadsereg tulajdonában lévő, szovjet eredetű harcjárműállományt.

Csehországnak és Szlovákiának megvan az infrastruktúrája és gyakorlata ezeknek a szovjet gyártmányú harci járműveknek a javításában.

A lépés markáns eszkalációt jelent Ukrajna nyugati támogatásában. Ennek kockázatát a cseh védelmi miniszter sem tagadta, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajnában ennél sokkal nagyobb veszéllyel néznek szembe az emberek.

Csehország áprilisban első NATO-országként adott át tankokat Ukrajnának, a múlt héten elsőként adományozott harci helikoptereket – egészen pontosan szovjet gyártmányú Mi-24-eseket. Csehország a korábbi NATO-adományokból is kivette a részét: onnan érkezett például az invázió első két hetében a szövetség által Ukrajnának átadott 17 ezer tankelhárító eszköz nagy része.

Míg a háború első heteiben nyugatról elsősorban olyan fegyverszállítmányok érkeztek, amelyeket egyetlen katona is tud használni (kézi páncéltörő és légvédelmi rakéták, kézigránátok, sorozatlövő fegyverek), a nehézfegyver-szállítmányok sorát olyan közép-európai országok nyitották meg, amelyek a rendszerváltás előtti időkből származó harckocsikat, gyalogsági harcjárműveket, tüzérségi és légvédelmi eszközöket adtak át az ukránoknak.

Ugyanakkor technológiai szempontból még a Közép-Európából érkező felszerelés sem tud minden esetben belesimulni az ukrán hadsereg állományába.

Mindenesetre Szlovákia javította már az ukrán hadsereg szovjet gyártmányú BRDM-2-es kétéltűjeit is. Csehország sokféle ukrán harceszközt reparált már: olyat is, ami a fronton rongálódott meg, és olyat is, amit a bevetés előtt, több év elhanyagolás kellett helyre pofozni. Csehország a tervek szerint az ukrán hadsereg által használt teljes szárazföldi harcjárműállomány javításához is hozzájárulhat a jövőben, beleértve a tankokat is.

Egyelőre az orosz hadseregtől zsákmányolt harci járművek nincsenek a Csehországban és Szlovákiában javított harceszközök között, de a nyilatkozatok szerint ez változhat a jövőben. Az Oryx nevű OSINT*nyilvánosan elérhető információkból dolgozó-blog gyűjtése szerint a háború kitörése óta az ukrán hadsereg 243 orosz tankot és 421 orosz páncélozott csapatszállítót, gyalogsági harcjárművet és lövészpáncélost zsákmányolt.

A közép-európai országok hadseregeinek együttműködése azt mutatja, hogy a NATO keleti szárnya egyre inkább hátországként szolgál az orosz agresszió ellen három hónapja védekező ukrán fegyveres erőknek.

