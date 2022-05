Két tűz közé került az orosz Google-nek is becézett Yandex

Támogasd az UNICEF-et, akik a háború áldozatain segítenek! Itt máskor azt kérjük, hogy támogasd a G7-et. Most az kérjük, támogasd azokat, akiknek most van rá a legnagyobb szükségük. Tovább a támogatáshoz

Két hete dízelgenerátorról működtetik a Yandex finnországi adatközpontját, mert a finn áramszolgáltatók nem hajlandók ellátni a háborús propagandagépezet részének tekintett, orosz Google néven is becézett oldalt. Az egyik legnagyobb orosz internetes cég két tűz közé került: ha nyíltan szembemegy a Kremllel, Oroszországban teljes állami kontroll fenyegeti, ha pedig alkalmazkodik Putyin elvárásaihoz, mint idáig nagyjából tette, felkerülnek a nyugati szankciós listára, és még a saját munkatársai is lelépnek. A háború előtt még jelentős nemzetközi terjeszkedést tervező cég nehéz pénzügyi helyzetben van, már a csődveszély sem tűnik távolinak.

A Yandex 2015-ben hozta létre a finnországi Mäntsäläban működő adatközpontját, ahonnan a külföldi vállalkozásokat látják el. A költözésbe belejátszhatott, hogy függetlenedni próbáltak Oroszországtól, ahol további négy adatközpontjuk működik, de hivatalosan az adatközpont hűtéséhez szükséges klíma miatt ideálisabb éghajlatra, a finn technológiai környezetre és az elektromos ellátás biztonságára hivatkoztak. Most éppen az utóbbi miatt lehetnek gondban. Az 1997-ben alakított cég nemzetközi imázsépítése az elmúlt években nagyrészt azt a képet akarta kialakítani, hogy távol vannak a Kremltől és az orosz politikától, így biztonságos befektetésnek számítanak.

A céget 2011-ben vitték a New York-i tőzsdére, a részvények többségét amerikai alapok birtokolják, tavaly novemberben a piaci kapitalizációja 30 milliárd dollárt ért el, ők pedig egyre több területen terjeszkedtek az internetszolgáltatástól, az e-kereskedelmen át a taxicégekig. Gyakran emlegetik az orosz Google-ként, széles körben használják a keresőjüket, levelező rendszerüket, felhőszolgáltatásukat és híraggregátor-oldalukat is. A háború óta a cég értéke azonban a negyedére csökkent, hirdetési bevételeik (ezek tették ki korábban bevételeik 47 százalékát) a nyugati cégek Oroszországból való kivonulása miatt bezuhantak, és bár a szankciós listára vállalati szinten nem kerültek fel, több nyugati partnerük, így például az Uber, az ételszállító Grubhub és a DuckDuckGo keresőmotor is visszamondta a velük való együttműködést. A Yandex a súlyos piaci bizonytalanságok miatt visszavonta a 2022-es pénzügyi előrejelzéseit, és több tervezett befektetésüktől, például az EU-s felhőszolgáltatásuk beindításától is elálltak.

A Yandex terjeszkedési terveinek lőttek, de már az a kérdés, hogy az orosz cég egyáltalán túléli-e a háborút, és ha igen, milyen áron. Legutóbb az észt miniszterelnök kérte azt az EU-s tagállamoktól, hogy hozzájuk hasonlóan tiltsák be a Yandex taxiszolgáltatását, és arra hivatkozott, hogy egyetlen, különösen az orosz hírszerzéssel együttműködő vállalat sem működhet Európában. A finn kormány is árgus szemekkel vizsgálja a Yandex tevékenységét.

A céggel kapcsolatban évek óta megfogalmazódnak politikai jellegű gyanúk az Európai Unióban. 2011-ben a tőzsdére vitel idején nyilvánosságra hozták, hogy az otthoni (orosz) törvényi kötelezettségeknek eleget téve adatokat osztanak meg az orosz titkosszolgálattal, többek között olyanok személyes adatait is, akik a Yandex pénzutalós szolgáltatásán keresztül támogatták az ellenzéki Alekszej Navalnij mozgalmát. Ezért is keltett aggodalmat Magyarországon is, amikor kiderült, hogy a Yandex mérőkódja futott a kormány nemzeti konzultációs weboldalán – bár elképzelhető, hogy ez inkább csak egy alvállalkozó figyelmetlensége miatt volt így, és az ügy kipattanása után rögtön el is takarították a kódot a honlapról.

Már a háború elindítása után, március végén hívták fel nyugati fejlesztők arra a biztonsági kockázatra a figyelmet, hogy a Yandex az AppMetrica nevű SDK-ján keresztül (ez a Yandex szoftverfejlesztési készlete, amivel a tőlük független appok fejlesztői elemzési adatokat kapnak a felhasználóikról, a Google-nek is van hasonló szolgáltatása) tömegével juttathat el metaadatokat a nemzetközi felhasználókról az orosz államnak. Az AppMetricát 52 ezer applikáció használja, és ezek az appok átadják az adatokat a Yandexnek is, akik azt az orosz és finn szervereken tárolják, és az orosz törvények értelmében kötelesek azokat megosztani az orosz állammal is. A Yandex szerint ezek anonimizált adatok, amikből “rendkívül nehéz lenne azonosítani az egyedi felhasználókat”.

A Kremlhez fűződő ellentmondásos viszony a cégen belül is válságot és komoly belső konfliktusokat okozott. A legérzékenyebb kérdés a Yandex híraggregátor szolgáltatása volt, ami a nap legfontosabb híreit gyűjti össze az orosz oldalakról, és például Navalnij szerint a legfontosabb orosz hír-, vagy éppen dezinformációs forrás. Az orosz elnöki hivatal nyomására a Yandex 2016 óta csak a Kreml narratíváján alapuló 15 kormányközeli újság (RIA Novosztyi, Izvesztija, TASZSZ, stb.) híreiből válogat, az akkor még létező kormánytól függetleneket figyelmen kívül hagyta. A háború elindítása óta Oroszországban napi 14 millióan olvasnak híreket a Yandexen keresztül, ők kizárólag az állami propaganda híreit látják, arról, hogy ténylegesen háború zajlik Ukrajnában, ők nem kaptak híreket. Ez a Meduza oknyomozó cikke szerint feszültségeket keltett a cégen belül is. Lev Gersenzon, a Yandex News most Berlinben élő korábbi vezetője egy nyilvános posztban bírálta a céget, mondván a cégnek kulcsszerepe van a háború eltitkolásában.

A Yandex áprilisban végül inkább eladta a híraggregátor lábát a VKontaktének, “az orosz Facebooknak”, amivel a propagandaeszköz lényegében állami tulajdonba került (a VK-nak tavaly óta a Gazprombank a többségi tulajdonosa, vezetője pedig az orosz elnöki hivatal második emberének, Szergej Kirijenkónak a fia). A Yandex maga is államosítástól tartott, és a kettős nyomásban egymás után távoztak a vezetői. Jelena Bunyina vezérigazgató Izraelbe ment, ahonnan nem is kívánt visszatérni, munkatársainak azt írta, nem tud olyan országban élni, amely háborút indít a szomszédai ellen. Utódja, az örmény származású Tigran Hudavergyan egy napig ült a székében, miután kinevezése után az Európai Unió azonnal feltette a szankciós listára – a propagandában játszott szerepére hivatkoztak és arra, hogy közel áll Putyinhoz, utóbbira azt hozták bizonyítékként, hogy ott volt abban az üzleti körben, akikkel az orosz államfő már február 24-én, a háborúindítás napján a lehetséges szankciók hatásairól tárgyalt.

A Meduza cikke szerint az aktuális cégvezetés egyszerre fél az államosítástól, a nyugati szankcióktól és a csődtől. Elképzelhető, hogy kettészedik a céget, különválasztva az oroszországi és a külföldi érdekeltségeiket, utóbbiaknál teljesen új brandet építenének. Ebbe a vonalba illeszkedett, hogy a finnországi adatközpontjuk a háború kezdete után gyorsan nevet is változtatott és a logóját is eltávolította. Áramszolgáltatást azonban így is elvágták, még úgy is, hogy az adatközpontnak fontos szerepe volt a helyi energiaellátásban.

