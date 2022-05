Sufnik és pottyantós WC-k között harcolnak az orosz zsoldosok Kelet-Ukrajnában

Ukrán katona Popasznában áprilisban. Fotó: AFP/Europress

A háború kitörése óta sok felvételt láthattunk, beszámolót olvashattunk a városokon belül (például Mariupolban), a déli ukrán sztyeppén és a Kijev környéki erdőkben vívott harcokról, de a jelek szerint van egy további, egészen sajátos terep is, amivel meg kell küzdeniük az orosz támadóknak. Méghozzá pont ott, ahol az észak-ukrajnai visszavonulás óta az offenzívájuk összpontosul, Ukrajna keleti részén.

Tegnap egy viszonylag hosszú, minden bizonnyal drónnal készített felvételt tett közzé a Wagner-csoport, amely a legismertebb orosz „magánhadsereg”, azaz olyan vállalkozás, amely jellemzően leszerelt katonákat szerződtet, hogy jó pénzért harcoljanak, főként olyan országokban, ahol tevékenységükkel az orosz kormányzati törekvéseket is támogatják. A csoport kelet-ukrajnai jelenlétéről már hetekkel ezelőtt beszámolt a brit hírszerzés, akkori becslések szerint körülbelül ezer zsoldosuk harcolhatott a térségben.

A most közzétett videón elvileg azt látni, ahogy a csoport katonái megtisztítanak egy külvárosias jellegű területet a Luhanszk megyei Popasznában, amelyet a háború eleje óta próbálnak elfoglalni a szeparatisták az orosz hadsereg támogatásával. Igaz, nincs könnyű dolguk, mert a háború február 24-i kitörése előtt is itt húzódott az ukrán hadsereg és az úgynevezett Luhanszki Népköztársaság közötti front, így az előbbi alaposan megerősítette a térséget a 2014-15-ös harcok idején, illetve az azóta eltelt időben.

Alább a videó egy kivonatolt változata látható, de három részben elérhető egy hosszabb verzió*A Telegramon pedig egy még hosszabb. is (első, második és harmadik rész).

Wagner group’s propaganda video reveals the level of destruction caused by the Russian offensive in Popasna, one of this war’s main battlegrounds. pic.twitter.com/l44zIQrKoh — Leonid Ragozin (@leonidragozin) May 3, 2022

Különösen a videó utolsó részéről feltételezhető, hogy megrendezett, legalábbis furcsa, hogy milyen nyugalommal dobja be az orosz katona az utolsó kézigránátot az épületbe, illetve honnan kerültek elő hirtelen az ukrán hadifoglyok. A felvételek még ezzel együtt is több szempontból tanulságosak. Már a kijevi elővárosi harcokkal kapcsolatban is lehetett arról olvasni, hogy a szabályozás híján burjánzó garázsok és egyéb melléképületek labirintusa milyen kiváló rejtekhelyet nyújt a védőknek, és itt hasonló környezetet láthatunk. Nincsenek 10-20 emelet magas épületek, ám az egyszintes fészerek, nyári konyhák és egyéb vityillók – a felvételeken valószínűleg „pottyantós” WC-k is láthatók – szintén előnyös környezetet alkotnak a védők számára. Különösen akkor, ha lövészárkokkal is összekötik őket, ahogy a felvétel elején látható.

A popasznai harcokról egy luhanszki szeparatista katona is azt emelte ki a beszámolójában, hogy légi támogatás híján egyszerűen képtelenek voltak átlátni az ilyen környezetet, ráadásul az ukránok tökéletesen előkészítették a védelmet, például az épületek közötti – ritkán, de előforduló – szabad térségeket előre belőtték géppuskákkal, így gyalogosként egyszerűen képtelenség volt átjutni. A páncélosok pedig szintén sebezhetőek ilyen környezetben, mert ugyan a harckocsik le tudják gázolni a gyenge épületeket, de közben elakadnak, lelassulnak, sérülékennyé válva a páncéltörő fegyverekkel szemben. Az ilyen építményeket egyesével szétlőni pedig idő- és lőszerigényes.

Az ilyen felvételeket látva az is világossá válik, hogy miért beszélnek, írnak olyan sokat a katonák moráljának fontosságáról. Egy támadásban részt venni természetesen mindenképpen bátorságot igényel, de más dolog nyílt terepen a tüzérség, tankok és helikopterek támogatásával harcolni, mint egy lövészraj tagjaként bemerészkedni ilyen épületek labirintusába, ahol soha nem lehet tudni, hol rejtőzik az ellenség, vagy milyen robbanószerkezet lapul valamelyik ajtó mögött.

Mindezek alapján nem is csoda, hogy ebben a térségben alig-alig jutnak előre az orosz csapatok. Igaz, a kelet felé néző ukrán arcvonal csapatait elvileg csak le kell kötni, hogy a nyugatabbra előrenyomuló orosz csapatok elvághassák őket, de ez a bekerítő hadművelet is csak nagyon lassan halad. Ezzel együtt Popasznát hetek óta próbálják bevenni az oroszok, eddig kevesebb, mint több sikerrel. A leghevesebb harcok térségének fronthelyzetét az alábbi térkép mutatja tegnapi állás szerint, Popasznát a jobb alsó részen kell keresni:

