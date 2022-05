Új forrást találtak az orosz gáz helyettesítésére

Olaj- és gázipari komplexum Nigériában. Fotó: AFP/Europress

Minden követ megmozgatnak ezekben a hetekben azok az uniós szakemberek, akiknek az a feladatuk, hogy új források felkutatásával minél kisebbre szorítsák vissza az Oroszországból beszerezendő gáz mennyiségét. A Bloomberg ezzel kapcsolatban egy még munkafázisban lévő uniós dokumentumot idéz, amelyben az eddig is jól ismert források mellett újak is szerepelnek. Eszerint Angolát, Nigériát és Szenegált is olyan forrásként azonosították az uniós „beszerzők”, amelyek jelenleg nincsenek kihasználva, viszont nagy mennyiségben lennének képesek cseppfolyósított földgázt (LNG) szállítani Európába.

A további források már többé-kevésbé ismertek. Eszerint idén az Egyesült Államokból plusz 15 milliárd köbméter LNG szerezhető be, az évtized további részében pedig összességében évi 50 milliárd köbméter lehet az import. A tervek között szerepel egy háromoldalú megállapodás aláírása Egyiptommal és Izraellel, hogy onnan is több LNG érkezzen az EU-ba.

Kanadával még ki kell dolgozni a részleteket, az EU-hoz hasonlóan szintén jelentős gázimportőr Dél-Korea és Japán viszont már át is irányított néhány korábban általa lekötött LNG-szállítmányt Európába, valószínűleg katari forrásból.

Az Azerbajdzsánból gázt szállító déli vezeték kapacitását meg kellene duplázni, hogy elérje az évi 20 milliárd köbmétert. Az ország – Algériához hasonlóan – már jelezte, hogy kész növelni szállításait, Norvégia pedig ezt már meg is tette.

Összességében vezetékeken keresztül 10 milliárd köbméterrel szeretné növelni a nem orosz gázimportját az EU, míg az LNG-behozatalt 50 milliárd köbméterrel. Ha minden az uniós tervek szerint is alakul, idén még akkor sem lesz nélkülözhető teljesen az orosz import. Legjobb esetben ennek a kétharmadát lehet kiváltani, aminek már jelentős hatása lenne az orosz költségvetés bevételeire, és végső soron az Ukrajna elleni háború finanszírozására. Különösen abban az esetben, ha sikerülne megállapodni az Oroszországgal szembeni olajembargóról, amelyet eddig hazánk mellett Németország is hevesen ellenzett, az utóbbi napok történései alapján azonban egyre inkább úgy tűnik, hogy a magyar kormány egyedül marad az álláspontjával.

