Az időjárás az oroszok oldalára áll Ukrajnában ezen a héten

Ellentmondásos hírek érkeznek az ukrajnai harcterekről, a Kijevtől északra lévő több kilométeres konvojjal kapcsolatban például amerikai források azt közölték, hogy továbbra sem halad. Az ukrán hadsereg vezérkara viszont úgy látja, hogy az orosz csapatok elkezdték felhalmozni az erőforrásokat a főváros elleni támadáshoz. A két dolog nem áll feltétlenül teljes ellentmondásban egymással, de ha az ukránoknak van igazuk, akkor a konvoj egy része azért biztosan célba ért az utánpótlással (üzemanyag, lőszer, élelmiszer), valamint az erősítéssel. Elvileg az utóbbit mutatja az orosz védelmi minisztérium csatornáján közzétett videó, amely előrenyomuló orosz páncélosokat mutat Kijev megye területén.

Mint látható, a körülmények eléggé téliesek, és az előrejelzés szerint ezen a héten még inkább ilyenek lesznek. Múlt héten Ukrajna területének nagy részén napközben plusz fokok voltak, így ha esett is hó valahol (egyébként elég sok az ország északi és keleti tájain), akkor a jelentős része el is olvadt. Ez kedvezett a védőknek, sok felvételt lehetett látni sárba ragadt és elhagyott orosz páncélosokról.

Az előrejelzés szerint ez ezen a héten megváltozik. Kijev térségében például valószínűleg egészen hétvégéig nem emelkedik 0 fok fölé a hőmérséklet, és havazás is csak keddig várható, utána gyakran lesz enyhén felhős vagy kifejezetten derült az ég.

Ez több szempontból is kedvez az oroszoknak. A tartós fagy járhatóvá teszi a múlt héten sáros térségeket, a páncélos és gépesített alakulatok sokkal könnyebben tudnak manőverezni, és az ellátó (lánctalp nélküli) teherautók sem lesznek feltétlenül az utakhoz kötve. Vagyis ha valahol nagyon erős ellenállásba ütköznek az oroszok, akkor egyszerűen megkerülhetik az adott hadállást.

A hétvégén – a civilek vérfürdőbe torkolló menekülése miatt – a hírekben sokat szereplő Irpiny térségében ráadásul az ukránok nemcsak a hidat robbantották fel az orosz előrenyomulás megakadályozása érdekében, hanem az Irpiny folyót is hagyták kiáradni, ami lezárta a legrövidebb utat északnyugat felől Kijevbe. A tartós mínuszok miatt azonban a víz be fog fagyni, és ha több tíz tonnás harckocsikkal nem is feltétlenül próbálkoznak, az orosz gyalogság megpróbálhat átjutni a jeges térségen könnyebb járművek támogatásával.

Emellett a derült idő is kedvez a légi fölényben lévő oroszoknak. Minden többé-kevésbé fejlett technológia ellenére ugyanis a harci helikopterek pilótái és fegyveroperátorai számára manapság is fontos a célok szabad szemmel történő azonosítása, különösen városias környezetben. Borult időben ez meglehetősen nehéz, ezen a héten viszont várhatóan lesznek teljesen derült napok is.

Igaz, az ukránok mostanra jól felszerelkeztek vállról indítható légvédelmi rakétákkal, amelyek ideálisak alacsonyan tevékenykedő helikopterek ellen, és ezzel természetesen az oroszok is tisztában vannak. Ha viszont valahol döntő harcokra kerül a sor a Kijevet bekeríteni igyekvő oroszok és az ukrán védők között, a helikopterek veszteségek mellett is csatát eldöntő fegyverek lehetnek.

