Lassan minden korlátozást eltörölnek Közép-Európában

Csúcsot ért a járvány ötödik hulláma a visegrádi térség nagy részében a legfrissebb esetszámok szerint. A omikron-hullám a régió összes országában korábban nem látott számú fertőzéssel járt, de mostanra Csehországban, Lengyelországon és Magyarországon már a járványgörbe egyértelműen csökkenésbe fordult, igaz, a meredek emelkedés Szlovákiában még tart.

Az eddigi változatoknál jóval fertőzőképesebb variáns próbára tette az országok tesztkapacitásait is, főleg Magyarországon, ahol a pozitív tesztek mozgóátlagának aránya a 40 százalékot is elérte az elmúlt napokban – igaz, a pozitivitási ráta a járvány kontroll alatt tartását jelentő öt százalékos küszöbérték többszörösét mutatta a régiós szomszédoknál is a közelmúltban.

Bár az esetszámok tükrében a járvány lassan enyhülni látszik, a kórházak terhelése egyelőre fokozódik a régióban. Jó hír viszont, hogy az ellátást igénylő koronavírusos betegek száma messze elmarad a korábbi hullámokban tapasztalt csúcsoktól.

Az utóbbi napokban a vírushoz köthető halálesetek száma is emelkedik több visegrádi országban, de a kórházban kezeltek számához hasonlóan ez a statisztika is viszonylag alacsonyan alakul a korábbi szomorú rekordokhoz és főleg a jelenlegi esetszámokhoz képest.

Az emlékeztető oltással ellátott lakosság arányát nézve tovább nőtt a szakadék az unió egészét jellemző átlag és a visegrádi országok statisztikái között.

Folytatódik a régióban az óvintézkedések lazítása. Csehországban a héten megszűnt a Covid-19 elleni védettségi igazolások ellenőrzése a vendéglőkben, a szolgáltatóknál és a rendezvényeken, továbbá a jövő héten lazít a kormány a létszámkorlátozásokon, és márciustól valószínűleg már csak a maszkhordás előírása marad érvényben. Lengyelországban a karanténszabályokon lazít, a távoktatást pedig eltörli a kormány a következő hetekben, majd márciusban az összes intézkedés feloldására sor kerülhet az egészségügyi miniszter, Adam Niedzielski becslése szerint. Szlovákiában Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter várakozásai szerint szintén március végére törölheti el a kormány a járványvédelmi szabályokat, itt is a maszkviselési kötelezettség lehet a legtovább előírva.

