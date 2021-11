Agyonvert kutyák és macskák borzolják a karanténba kerülők kedélyeit Kínában

Illusztráció. Fotó: AFP/Europress

Kína lassan az egyetlen ország a világon, amely továbbra is kitart a zéró Covid megközelítés mellett, azaz tömeges lezárásokkal és teszteléssel igyekszik elejét venni a koronavírus terjedésének. Ez a járvány korábbi szakaszaiban eredményesen működött, a fertőzési lánc korai megszakításával a társadalom nagy része jórészt korlátozásoktól mentes életet élhetett, ami a gazdaság helyreállását is segítette az első hullámot követően.

A minden korábbinál fertőzőbb delta vírustörzs uralkodóvá válásával azonban már nagyon nehéz megszakítani a terjedést, amit mutatnak a növekvő – bár nemzetközi viszonylatban így is alacsony – kínai esetszámok. Mivel közben a társadalom nagy részét Kínában is beoltották, nem egyértelmű, hogy érdemes-e továbbra is ragaszkodni a korábbi megközelítéshez, de minden jel szerint a kínai kormányzat így tesz.

Ehhez azonban a korábbinál több embert kell karanténba parancsolni, és a szigornak esetenként az illetők háziállatai is áldozatul esnek – írja a Bloomberg. A legnagyobb figyelmet kapó eset egy corgié volt, amelyre a délkelet-kínai Csianghszi tartományában lévő Sangrao városában mért halálos ütést egy önkormányzati alkalmazott. A kutya gazdájának egy koronavírus-fertőzött kontaktjaként kellett (nem otthoni) karanténba vonulnia, és a házi kamerája felvette, ahogy fejbe vágja kedvencét egy fémrúddal a védőfelszerelést viselő illetékes. Az állat ezt követően még elszaladt, de aztán hamarosan elpusztult – mondta el a gazdája, hozzátéve, hogy több szomszédja háziállatára is hasonló sors várt.

Miután a Weibo nevű internetes platformon a felvétel futótűzszerűen elterjedt, a városi hatóságok kiadtak egy közleményt, miszerint a területet fertőtlenítő dolgozói „veszélytelen eljárást” alkalmaztak az állattal szemben, a gazdája informálása nélkül. Ez a megfogalmazás persze olaj volt a tűzre a kínai állatbarátok körében, és most már sokan tartanak attól, hogy elpusztítják házi kedvencét, ha karanténba kell mennie. A South China Morning Post egyik cikke szerint egy nő pontosan így járt, két macskájával végeztek.

Szerencsére azért nem mindenhol ennyire szigorúak a kínai hatóságok, már csak azért sem, mert az eddigi tapasztalatok alapján nagyon ritkán fordul elő, hogy egy ember háziállattól kapja el a fertőzést. Az amerikai állatorvosok szövetségének egy márciusi közleménye szerint nincs is bizonyíték arra, hogy ilyen valaha történt volna.

A túl kemény fellépés azért sem tűnik célravezetőnek, mert ebben az esetben az állatok gazdái például inkább otthon hagyják a telefonjukat, amikor bevásárolni mennek, így ugyanis utólag nem – vagy legalábbis jóval kisebb eséllyel – találják meg őket. Ez pedig csökkenti a kontaktkövetési munka hatékonyságát.

