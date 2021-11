Sok finn középiskolában eltörölték a reggel 8-as kezdést, hogy többet aludjanak a diákok

Fotó: AFP/Europress

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Az első óra szinte sehol sem kezdődik reggel 8-kor a három legnagyobb finn város, Helsinki, Turku és Tampere középiskoláiban. Ahogy a finn közszolgálati hírügynökség, az YLE beszámolt róla, a három városban (amelyek vonzáskörzetében összességében a finn lakosság jelentős része él) 15, 30 perccel vagy akár egy órával is későbbre helyezték a napi kezdést, évekig tartó viták és egyeztetések eredményeképp.

A későbbi iskolakezdést ugyanis már régóta szorgalmazták a diákok és a szülők is. Turkuban egységesen 8.30-as iskolakezdést tesztelnek, a város oktatási ügyekért felelős igazgatója azt mondta, a szülői kezdeményezésbe azért is mentek bele, mert a későbbi kezdés előnyei mögött tudományos érvek is állnak. (Finnországban a városok és az iskolák is a magyarnál jóval nagyobb autonómiával rendelkeznek, így hasonló kérdésekben dönthetnek, nem kell feltétlenül egy központi állami előírást követniük.)

Tamperében 8.15-kor kezdenek a középiskolások, az ottani hivatal képviselője azt mondja, érzékelik, hogy az elmúlt tíz évben az (este) képernyő előtt töltött idő a fiataloknál megnőtt, de az is a későbbi döntés mellett szól, hogy megpróbálják a reggeli közösségi közlekedési csúcsforgalmat enyhíteni vele.

Helsinkiben a városvezetés szabad kezet engedett az iskoláknak az ügyben, és számos helyen csak 9-kor kezdődik a tanítás.

Egy 2019-es felmérés szerint az északi országokban minden ötödik fiatal alvási nehézségekkel küzd, és a számuk Norvégiát kivéve mindenhol egyre növekszik.

Világ 8 óra első óra finnország Helsinki iskola iskolakezdés Tampere Turku Olvasson tovább a kategóriában