Húsz éve nem volt olyan sok katonai hatalomátvétel a világban, mint idén

Katonák Szudán fővárosában a tegnapi puccsot követően. Fotó: AFP/Europress

A miniszterelnök házi őrizetben, katonák az utcán, rendkívüli állapot kihirdetése – Szudánban egy puccs minden szokásos velejárója tapasztalható, miután a hadsereg tegnap kora reggel átvette a hatalmat. Ezzel a lendülettel feloszlatták a két éve létrejött, a hadsereg és a civilek közötti hatalommegosztáson alapuló átmeneti kormányt, amely tagjainak többségét őrizetbe vették.

Ez több dolog miatt is figyelemre méltó fejlemény. Egyrészt alig egy hónap telt el a legutóbbi szudáni puccskísérlet óta, amelyet sikerült megakadályozni. Másrészt, ha a puccsisták sikerrel járnak – és jelenleg úgy tűnik –, akkor ez idén már az ötödik sikeres katonai hatalomátvétel lesz a világban, két sikertelen kísérlet mellett.

Ez soknak számít, öt sikeres puccsra utoljára 1999-ben volt példa a világban, ha pedig az elvetélt kísérleteket is számba vesszük, akkor 2000-ig kell visszamenni az időben, amikor nyolc puccskísérlet történt, igaz, ezek közül csak egyetlen egy volt sikeres. (Ráadásul ebből az évből ugyebár több mint két hónap még hátra van.)

A két amerikai egyetem*University of Central Florida, University of Kentucky által vezetett adatbázis alapján írt cikkében az Economist emlékeztet arra, hogy idén Szudán előtt Csád, Guinea, Mali és Mianmar kormányait döntötte meg katonai hatalomátvétel. Ahogy a listából látszik, jelentős többségben vannak az afrikai országok, ahol a gazdasági nehézségek és a demokratikus intézmények gyengesége egyaránt közrejátszanak abban, hogy gyakran próbálkoznak katonák átvenni a hatalmat, és nem ritkán sikerrel is járnak.

Szudánra ez különösen igaz, hiszen noha két évvel ezelőtti megbuktatása előtt Omar el-Basír 30 éven keresztül irányította az országot, a függetlenség 1956-os megszerzése óta mégis 16 puccskísérletet jegyeztek fel. Ugyanebben az időszakban csak Argentínában és Bolíviában próbálkoztak ezzel gyakrabban.

