Visszafogják a világ legnagyobb acélgyárait, hogy jó legyen a levegő a téli olimpián

A pekingi kék ég és a valóság 2015 novemberében, egy közepesen szmogos napon. Fotó: AFP/Europress

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Ahogy a 2008-as nyári, úgy most a jövő februári téli olimpia idejére akarják biztosítani a kínai hatóságok a megfelelő levegőminőséget Pekingben az ipari kibocsátás korlátozásával. Ez annak idején sikerült is, ennek köszönhetően a helyiek és a játékokon résztvevők egy hónapon keresztül láthatták a kék eget a kínai főváros felett, amely előtte és azóta is viszonylag ritka látvány.

Ennek egyik oka a Pekingtől mintegy 150 kilométerre keletre lévő Tangsan városa, amelynek acélművei a világ teljes acélkibocsátásának közel tizedét, valamivel pontosabban a 8 százalékát adják. Ezek tavaly 144 millió tonna acélt állítottak elő, majd az idei első félévben termelésük megdöntötte a korábbi rekordot. (Összehasonlításképpen, a Dunaferr éves acéltermelő kapacitása 1,7 millió tonna, de ez a vállalat nehéz helyzete miatt messze nincs kihasználva.)

Érdekes módon ez már a kínai hatóságoknak is sok volt, amelyek próbálnak lavírozni a gazdaság járvány utáni felpörgetése és az üvegházgáz-kibocsátási célok között. Ennek nyomán több mint 12 millió tonnás termeléscsökkentést írtak elő a tangsani acélgyárak számára erre az évre.

Ez értelemszerűen december 31-ig szól, de a Bloomberg arról írt a Mysteel nevű kutatócég információi alapján, hogy a korlátozásokat március 13-ig meghosszabbítják a február 4-én kezdődő téli olimpia megfelelő levegőminősége érdekében. Az idei hasonló időszakhoz képest legalább 40 százalékkal kell visszavágni a városból származó légszennyezést, de ebben nem csak az acélműveknek kell szerepet vállalniuk. Korlátozzák a cementgyárak működését és a teherautók közlekedését is, a személyközlekedést pedig igyekeznek kisebb légszennyezéssel járó módok felé terelni.

A korlátozások hatására a vasérc árutőzsdei árfolyama a legfontosabb kínai és szingapúri jegyzések alapján egyaránt nagyot esett, mivel az acélgyárak visszafogása miatt egy ideig kevesebb alapanyagra lesz szükség.

Azt egyelőre nem tudni, hogy olimpiai turisták élvezhetik-e majd a pekingi kék eget, a delta variánsnak ugyanis számos helyen sikerült áttörnie a koronavírust egy évig lényegében távol tartó kínai védelmet. Ezért a szervezők egyelőre nem nyilatkoztak arról, a nemrég befejeződött tokiói nyári olimpiához hasonlóan a téli is zárt kapus lesz-e.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkSzokatlanul kék az ég az egyébként folyton szmogban úszó kínai nagyvárosok felettA 2008-as olimpia alatt volt hasonlóra példa, de sanghaji városlakók például arról számoltak be, hogy sose volt még ilyen kék az ég télen a városban.

Világ acélgyártás Kína légszennyezettség olimpia peking téli olimpia Olvasson tovább a kategóriában