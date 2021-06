Hogy lehet, hogy az éttermek forgalma visszaáll a járvány előtti szintre, de a dolgozók nem térnek vissza?

Fotó: AFP/Europress

Talán a magyar vendéglátóipar szempontjából is érdekesek azok az amerikai adatsorok, amelyeket a Quartz magazin tett egymás mellé. Az Egyesült Államokban ugyanis az éttermek forgalma áprilisban és májusban összességében már elérte a járvány előtti utolsó hónap, azaz a tavalyi február szintjét, a szektorban foglalkoztatottak száma viszont messze nem pattant még vissza. Abban még 12 százalékos az elmaradás a pandémia előtti értékhez. A gazdaság újraindulásával együtt a magyar éttermek felől is hasonló tapasztalatokat lehet hallani, különösen erős lett a munkaerőhiány. Mi lehet az oka ennek az amerikai jelenségnek?

A Quartz által megszólaltatott szakértők szerint a járvány több szempontból is abba az irányba lökte a szektort, hogy az éttermek kevesebb alkalmazottal is képesek legyenek fajlagosan több bevételt termelni. Az egyik fő tényező az, hogy a jellemzően kis családi tulajdonban lévő vendéglők mentek tönkre, az olyan, hatékonyabban működő nagy láncok viszont, mint például a McDonald’s, még arra is képesek most, hogy jobb munkakörülményekkel és magasabb fizetéssel csábítsák magukhoz a munkavállalókat.

A járvány éve szinte mindenhol kikényszerítette az online rendelés és a házhozszállítás bevezetését, amihez nem kellenek pincérek és mosogatók sem. Ez tehát a műveletek egyfajta racionalizálása, automatizációja vagy kiszervezése, ami összességében csökkenti a munkaerőigényt. Ha viszont az amerikaiak az online felületek helyett most visszatérnek az éttermekbe, a vendéglősök nehéz helyzetben lesznek – ám egyelőre nem lehet megjósolni, hogy ez milyen mértékben lesz jellemző a következő időszakban.

A szakértők arra számítanak, hogy a foglalkoztatottak száma nem fogja elérni a járvány előtti szintet, mert a pandémia alatt elbocsátott munkavállalók jelentős része már nem tér vissza. A munkaerőhiány most ugyan emeli a fizetéseket, a szakértők azonban úgy vélik, hogy ez csak a járvány alatti visszaesés miatt látványos jelenség, a bérek valójában ugyanott vannak, ahol a pandémia nélkül mostanában lennének.

