Van, ahol már több üzletember repül, mint a járvány előtt

A légitársaságok kilátásait latolgató elemzők körében közhelynek számít, hogy az üzleti utasok forgalma sosem tér vissza a járvány előtti szintre, hiszen a vállalatok kényszerűségből megtapasztalták, hogy személyes találkozók nélkül sem áll meg a világ, ráadásul még spórolni is lehet ilyen módon. Véleménykülönbség legfeljebb abban van, hogy mekkora lesz a visszaesés a járvány előtti szintekhez képest, amikor már a korlátozások nem befolyásolják a forgalmat.

Több légitársasági vezető azonban nem ért ezzel egyet, és a jelek szerint erre jó okuk van. A Bloomberg által szervezett katari gazdasági fórumon Akbar Al Baker, a Qatar Airways vezérigazgatója arról számolt be, hogy azokon a piacokon, ahol már feloldották a korlátozásokat, az üzleti osztály, azaz a business class kihasználtsága 10 százalékponttal magasabb, mint a járványt megelőzően.

Az emberek nem szeretnek képernyő előtt ülve üzletelni. Az üzletemberek szeretik szemtől szemben látni a másik fél arcát, testbeszédét, érezni a másik embert

– fogalmazott a budapesti járatokkal is rendelkező légitársaság vezetője az amerikai hírügynökség cikke szerint.

Meglátjuk, hogy hosszabb távon is kitart-e a növekedés, hiszen a mostani kihasználtság könnyen lehet csak a hosszú időn át elhalasztott kereslet eredménye. A vállalatvezetőknek mindenesetre jó okuk van rá, hogy hivatalból is optimisták legyenek, hiszen létszámukhoz képest az üzleti utazók – a drágább jegyeken keresztül – sokkal nagyobb profitot hoznak a hagyományos gyűjtő-elosztó rendszert működtető légitársaságok számára, mint a turisták vagy a vendégmunkások. (Ráadásul az utóbbi két csoportot a rövid és a közepesen hosszú utakon már elég nagy arányban elhódították a fapadosok, amelyek fedélzetén jellemzően nincs is üzleti, pláne első osztály.)

Az egyebek mellett a British Airwayst és az Iberiát tömörítő IAG-nél például a járvány előtt a bevételek 13 százalékát hozták a vállalati ügyfelek. Most a csoportot vezető Luis Gallego arról beszélt, hogy jelzéseik szerint a felük ül majd repülőre még az idén.

A repülőgépgyártó Boeing vezérigazgatója szintén arról beszélt, hogy a vállalatok talán majd kevesebbet utaztatják alkalmazottjaikat, de a vezetőik biztos, hogy a jövőben is személyesen felkeresik az ügyfeleket és leendő partnereket.

