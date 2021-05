Még két év, mire teljesen kiheveri a válságot a munkaerőpiac Európában

Fotó: AFP/Europress

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Tavaly 3,5 millió állás szűnt meg Európában, és a munkahelyek száma csak 2023-ban éri majd el ismét a válság előtti szintet – állítja 700 vállalatvezető megkérdezésén alapuló kutatása alapján az Accenture tanácsadó cég.

Ez kevésbé biztató kilátás, mint amiben a legtöbb kormányzat reménykedik, hiszen az oltások felfutása, a koronavírus-járvány visszaszorulása nyomán a második fél évben szinte mindenki erőteljes növekedésre számít az európai gazdaságokban. A gazdasági kibocsátás szintje, azaz a GDP jó eséllyel már jövőre eléri majd a járvány előtti szintet, sok vállalat azonban a felmérés szerint óvatos az emberek felvételével, tart újabb járványhullámoktól vagy legalábbis helyi fellángolásoktól.

Ezzel együtt – ahogy a Bloomberg emlékeztet rá – az európai munkaerőpiac jobb állapotban van, mint a korábbi válságokat követően, jelentős részben az olyan állami támogatásoknak köszönhetően, mint a csökkentett munkaidős foglalkoztatás (Kurzarbeit). A 2008-as válságot követően nyolc évre volt szükség a foglalkoztatás helyreállására, vagyis még akkor is jobb a helyzet, ha erre most valóban 2023-ig kell várni.

Az Accenture tanulmánya arra is kitér, hogy a digitalizációs és fenntarthatósági befektetéseknek köszönhetően akár 5,7 millió új munkahely is létrejöhet Európában 2030-ig. Emellett a cégek háromnegyede arról számolt be, hogy alkalmazottainak átképzésére, képességeinek fejlesztésére készül a következő három évben, hogy meg tudjanak felelni az új elvárásoknak.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMagyarország bértámogatási programja volt a legszűkmarkúbb az egész EU-banOlyan kiugróan kevés érintett kapott nálunk támogatást, hogy ha ránézünk az összehasonlító grafikonra, a magyar adatot szinte nem is látjuk.

Világ járvány koronavírus kurzarbeit munkaerőpiac munkahelyek üzlet Olvasson tovább a kategóriában