Tovább enyhült a járvány, és folytatódik a nyitás a visegrádi országokban

Csehországban újranyitottak a szuvenírboltok a héten. Fotó: AFP/Europress

Tovább csökkentek a naponta regisztrált esetszámok a visegrádi országokban az elmúlt hét napban. A javuló tendenciáknak köszönhetően az új fertőzöttek naponkénti száma Csehországban és Szlovákiában tavaly szeptember, Lengyelországban október eleje óta nem volt olyan alacsony szinten, mint mostanában. Magyarországon a második hullám csillapodása után, január végén regisztráltak utoljára a mostanihoz hasonló adatokat.

<span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span>

A pozitív eredménnyel záruló tesztek aránya is tovább csökkent a régiós országokban Szlovákia kivételével, ahol már hetek óta olyan alacsony szinten van a mutató, hogy érdemben már nincs hova javulnia. Lengyelországban és Magyarországon azonban a járvány feletti kontrollt mutató öt százalékos szint eléréséhez még csökkennie kell az esetszámoknak, vagy a jelenleginél valamivel több vizsgálatot kellene elvégezni.



A halálozási adatok tükrében Csehországban és Lengyelországban a járvány visszahúzódásának megtorpanását láthatjuk. Persze a változás még nagyon friss, és lehet, hogy csak átmeneti – a halálozási statisztika hasonló stagnálását tapasztalhattuk a múlt héten Szlovákiában, az új adatok viszont ismét a csökkenést mutatják. Magyarországon immáron egy hónapja folyamatosan mérséklődik a végzetes kimenetelű esetek száma.

Mindezek ellenére a visegrádi négyek továbbra is járvány által a leginkább sújtott országok közé tartoznak. Az összes eddigi haláleset egymillió főre vetített értéke szerinti rangsor élén továbbra is Magyarország található, Csehország a második, Szlovákia a nyolcadik, Lengyelország pedig a tizenötödik az Our World in Data statisztikái alapján*Igaz, ahogy erről már többször írtunk, ezek az adatok csak korlátozottan összehasonlíthatóak, mégis jól jelzik, hogy a régióban rendkívüli pusztítást okozott a járvány..

Magyarország nagyjából kétszeres előnyre tett szert a beadott oltások számát tekintve a régiós szomszédokhoz képest, ami egyelőre még nem látszik olvadni, hiába lassult le a magyar oltási program.

<span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span>

Csehországban az enyhítések következő lépése a mozik megnyitása lehet a jövő héten, továbbá a legfeljebb négyszáz fős beltéri események engedélyezése is szóba került. Lengyelországban a következő napokban még csak a szabadtéri mozik és színházak nyithatnak a vendéglátók teraszaival együtt, továbbá megszűnik a szabadtéri maszkviselési kötelezettség. Szlovákiában a jövő héten várhatóan megszűnik a veszélyhelyzet, így a kijárási és gyülekezési tilalmak is feloldódnak majd. Lassan körvonalazódik az ország által beszerzett Szputnyik V oltóanyagok sorsa is: a magyarországi vizsgálatok szerint a vakcinák megfelelők, május végére pedig megérkezhetnek a még várt oroszországi teszteredmények.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkEgyáltalán nem mindegy, melyik megyében kapod el a koronavírustMegyénként is jelentős eltérések lehetnek abban, hogy mekkorák a koronavírus-fertőzés túlélésének esélyei. Sok múlik azon, hogy bizonyos betegségek mennyire elterjedtek.

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Ha tetszett, amit olvastál és hasznosnak gondolod a munkánkat, akkor támogass minket, úgy, mintha előfizetnél. Ezzel növeled a működésünk biztonságát, és hozzájárulsz ahhoz, hogy olyan minőségben írhassuk az újságot továbbra is, ahogy eddig. Magánszemélyként és cégként is küldhetsz nekünk pénzt egy egyszerű bankkártyás fizetéssel vagy havi rendszerességgel. Köszönjük, hogy mellénk állsz. Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Világ fertőzöttek száma halálozás koronavírus oltás visegrádi országok Olvasson tovább a kategóriában