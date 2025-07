A teljes világgazdaságot megtolná a BMW-t is ügyfelei között tudó magyar cég

„Nem szerettem volna kimenni külföldre. Nagyon szeretem ezt a várost, nem véletlen van ilyen szép panorámánk” – mutat körbe a Duna és a Budai Vár látképén a Shapr3D Zrt. vezérigazgatója, Csanády István. Az Akadémia utcai épületet a korabeli gőzhajózási vállalatnak építették 1867-ben, később a Raiffeisen Bank székháza volt, a felújítás után pedig egy teljes emeletet foglal el itt a nemzetközi hírű magyar cég. A tetőteraszról a Bazilika épülete is látszódik.

Csanády 27 évesen alapította a Shapr3D Zrt.-t, a 3D-s modellező alkalmazás mögött álló céget. Ez egy CAD (computer-aided design) program, amivel például autógyártók tervezik meg a járművek belső terét. Nem a Shapr3D volt a tulajdonos első próbálkozása, de a korábbi, szintén CAD-programot fejlesztő cégét két-három év után megszüntette. Ezután a LogMeIn-nél helyezkedett el, de nem érezte magáénak a vállalat küldetését. „Nem volt olyan cég Magyarországon, ami ambiciózus, érdekes, globális terméket épített. Olyan partnert kerestem, aki azt keresi, hogyan lehet egy nemzetközi szinten sikeres céget felépíteni” – mondja a tulajdonos.

Ebben az időszakban szivárgott ki az Apple-től, hogy hamarosan megjelenhet az iPad Pro, az első tablet, amihez ceruza is tartozott. A hivatalos bejelentésre 2015 végéig kellett várni, eközben Csanády minden megtakarítását elégette arra, hogy összeállítsa a Shapr3D prototípusát. „Minimális tőkéből raktuk össze, és borzasztóan rossz volt” – emlékszik vissza.

Az Apple tetszését is elnyerte

A partner személyét végül Weiszbart Zsolt befektetőben találta meg, akire ma már inkább barátként tekint. Az iPad Pro megjelenését mindketten fordulópontot jelentő pillanatnak érezték. Weiszbart éppen akkor végzett el egy képzést a Stanford Egyetemen, és tért vissza Magyarországra.

Szeretek vele dolgozni. Nem tudok rajta kívül olyan magyarországi befektetőről, aki egy nemzetközi szinten sikeres cég felépítéséhez szükséges gondolkodásmódot képvisel. Ez a gondolkodás, ambíció kevés helyi befektetőben van jelen, jelentős részük több kárt okoz, mint hasznot. Szerintem az is borzasztóan káros, hogy az állam beavatkozott a kockázatitőke-piacba. Ezen a piacon nincs helye az államnak

– mondja. Úgy látja, a magyar befektetőknek elegendő pénzük sincs: egy seed kör mérete, ami a startupok kezdeti finanszírozási köre, 5-10 millió dollárig (1,8-3,5 milliárd forintig) is felmehet.

A nemzetközi befektetők bevonásához viszont szükségét érezte egy külföldi holdingcégnek, ezért Londonban bejegyeztette a Shapr3D Ltd.-t. „A magyar szabályozás rigid, hiányos egy nemzetközi startup működéséhez. A befektetőknek komfortosabb egy brit jogi környezetben lévő társaságba pénzt fektetni. Nem ismerik a magyarországi jogi körülményeket, ha ismerik, akkor pedig nem szeretik ” – mondja Csanády. A londoni cég azóta is a magyar vállalat végső tulajdonosa.

Az első két évben négyszer-ötször táncoltak vissza a csőd széléről, Csanády kínkeserves, nehéz időszakként emlékszik erre vissza. Az Apple-nek viszont már ekkor annyira megtetszett a modellező alkalmazás, hogy a második iPad Prót a Shapr3D-vel mutatta be. Az Apple-höz fűződő kapcsolatát Csanády különlegesnek tartja, a program 2020-ban elnyerte az Apple Design Award díját is.

A jelenlegi terméket 2017 végén kezdték el építeni, és 2018-ban adták ki. Ez is csak iPad-en futott, de akkor még elégedettek voltak az egyetlen platformmal. A program – akár közösségi médiás videók alapján is – könnyen tanulható, a tulajdonos szerint hároméves gyerekek is játszanak ezzel az iPad-en. Autógyártók számára pedig az egyik előnye a versenytársakhoz képest, hogy internet nélkül is működik.

Magyar nyelven nem éri meg

A Shapr3D teljes használata 299 dollárba (100 ezer forintba) kerül egy évre. Csanády ezt nem tartja soknak, hiszen a cég egyéni felhasználóktól származó bevételeinek legalább kétharmadát amerikai, német, angol és francia felhasználók adják. A program kilenc nyelven elérhető, de magyarul nem. A beszélgetés után több újságírónak is bemutatták a terméket, és Csanády furcsállta a helyzetet: nem szoktak erről magyarul beszélni, mert kevés magyar ügyfelük van.

Ezekben az országokban nem számít soknak 300 dollár. Az elmúlt tizenöt-húsz évben egyre szélesebb az úgynevezett prosumer felhasználói réteg. Ők nem profi felhasználók, félprofiként állnak a hobbijukhoz, vannak, akik 3D-nyomtatót is vesznek. Sokan használják a Photoshopot is ebből a rétegből. Elég nagy felhasználói bázisunk van, de nem ők az elsődleges fókuszunk

– mondja a vezérigazgató. Ma már a nagyvállalati ügyfelekre összpontosítanak, akikkel egy üzlet akár 3 millió dollárt is hozhat évente.

Az iPad azonban a legtöbb felhasználó kezében továbbra is másodlagos eszköz: az Apple nem tudta elérni, hogy átvegye a számítógépek helyét. A nagyvállalatok sem vesznek komolyan egy kizárólag iPad-en használható terméket, ezért 2022-től Windowsra, később pedig Mac operációs rendszerre és az Apple Vision Prora is adaptálták a programot. Utóbbi egy szemüveg, amivel virtuális valóságban lehet irányítani a tervezést, modellezést. A Shapr3D-nek máig a legerősebb értékesítési szempontja, hogy a konkurenseinek nincs mobiljelenléte, és a Vision Próval sem lehet más hasonló programot használni.

Az oktatási intézmények számára ingyenessé tették a programot, és Csanády megerősítette, hogy nekik biztosan ingyenes marad a jövőben is. „A diákoknak ez egy belépési pont, mi pedig felhasználói bázist építünk ezáltal. Ha felveszem a szuperkapitalista sapkámat, akkor sem lenne értelme monetizálni ezt” – teszi hozzá.

Növekedési fázis

Idén kevesebbet lehet olvasni a tech-cégek leépítési hullámairól, mint két-három éve, de a lejtmenet nem állt meg. Csanády szerint fenntarthatatlan volt az iparág korábbi működése, ma viszont szinte már csak akkor tud tőkét bevonni egy cég ebben a szektorban, ha nincs rá szüksége. „Ha nagyon hatékonyan, szinte profitábilisan tudsz gyorsan növekedni, akkor van finanszírozás. Azt látom, hogy a következő egy-két évben is rengeteg bedőlést fogunk látni a tech-szektorban” – mondta.

A londoni cég alapítása beváltotta a hozzá fűzött reményeket: brit, német, osztrák, svéd és finn befektetők összesen 34 millió dollár (mai árfolyamon mintegy 11,5 milliárd forint) tőkét biztosítottak a cégnek. Ebből az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank kockázati tőkealapja 14,5 millió dollárt (akkori árfolyamon ez még 5,6 milliárd forintot ért) adott, jelenleg is ebből a pénzből gazdálkodnak.

A technológiai cégek 2022-es lejtmenetére az elsők között reagált a Shapr3D. A költséghatékonyság miatt ebben az időszakban 15 százalékos leépítésre kényszerültek. Azelőtt közel 140 ember dolgozott a vállalatnál, jelenleg 130 munkavállalójuk van. A dolgozók háttere sokszínű: magyar, horvát, szerb, indiai és amerikai munkavállalóik is vannak. Például a sales részleg vezetőjét Kaliforniában vették fel.

A Shapr3D-nél nem hisznek az otthoni munkavégzésben, de a sales-esek hetente átlagosan két-három napon tárgyalnak az ügyfelekkel külső helyszínen, vagyis az irodán kívül. Ezt a folyamatot egyszerűsítette le, amikor Denverben nyitottak egy irodát, és a San Francisco-öböl környékén is látnak erre lehetőséget.

A dolgozóinkat oda koncentráljuk, ahol a legjobban elérhető az ügyfélbázis. Ha a San Francisco-öböl környékén 15-20 sales-esünk lesz, akkor ott is nyitni fogunk egy irodát. Ettől még másfél-két év választ el minket

– mondja a vezérigazgató. A kutatás-fejlesztés azonban Budapesten marad.

A cég kilenc év után is egyértelműen növekedési fázisban van. Amikor 2022-ben elkezdték nagyvállalatok számára is értékesíteni a programot, a kutatás-fejlesztés és a sales egyaránt sok pénzt emésztett fel. Emellett az árbevétel növekedése is megtorpant: bár 2019 és 2024 között sikerült tizenkétszeres növekedést elérni, 2023-ban mindössze 12 százalékkal haladta meg a forgalom az előző évi összeget. Az eredményük egyelőre minden évben mínuszban volt.

„Nem cél egyelőre, hogy profitot termeljünk. A befektetőink azért adják a pénzt, hogy gyorsabban tudjunk növekedni” – mondja Csanády. Idén jelentős növekedést vár, de úgy látja, a nagyvállalatokkal kötött üzletek csak másfél-két év elteltével hozzák vissza a befektetett tőkét.

A globális GDP-re akar hatni

A korábban autóhifi-gyártóként hírnevet szerző, ma már inkább konyhai kisgépeket gyártó Kenwood is a Shapr3D-t használja a tervezéshez. A fő ügyfélkör azonban az autóipar, ahol a BMW mellett több más, ismert márkával is együttműködnek. A BMW a tervek szerint majd Debrecenben készülő Neue Klasse típusú autóinak belsejét is ezzel a programmal alakította ki.

Csanády a beszélgetés és a bemutató közben is érezhetően az európai autóipar támogatása mellett foglalt állást. „A nyugati autóiparra az élet-halál küzdelem jellemző. Szeretnénk növelni az európai autógyártás hatékonyságát, és van olyan ügyfelünk, aki a mi megoldásunkkal rendszeres kínai utazásokat spórol meg” – mondta.

A globális GDP 16 százalékát a gyártóipar adja, ezért azt is el tudja képzelni, hogy hosszútávon a globális GDP-növekedéshez 1 százalékot tegyenek hozzá.

Például egy európai autógyártó az alkalmazás segítségével 200 hétről 100 hétre csökkentette egy új modell tervezési szakaszának idejét. (A cég autóipari partnereinek kiléte a BMW-n kívül nem nyilvános, de idehaza is jól ismert gyártókról van szó.)

A nagyvállalatokat szokatlan módon a közösségi médiafelületeken, elsősorban az Instagramon érik el. A cég Instagram-oldalát jelenleg 368 ezren követik.

Banálisnak tűnhet, de a tech-cégek tíz éve kezdték el felismerni, hogy a nagyvállalatokban is emberek dolgoznak, akiket a közösségi médián keresztül is el lehet érni. A közösségi média egyértelműen egy üzleti hirdetőfelületté vált, és nem csak a LinkedIn-ről van szó

– mondta a vezérigazgató. A hirdetések célt értek, jelenleg az 500 legnagyobb amerikai vállalat 36 százalékánál vannak Shapr3D-felhasználók. Több mint 50 ezer olyan ügyfelük van, aki fizet az alkalmazásért, összesen pedig több százezren használják havonta.

Csanády céljai között szerepel a tőzsdére lépés, de úgy látja, az IPO-hoz (első nyilvános részvénykibocsátáshoz) a jelenlegi belépési küszöb 500 millió dollár (nagyjából 170 milliárd forint) éves árbevétel. Ehhez a tavalyi bevételüket a 30-szorosára kellene növelni, amit tíz éven belül nem tart lehetetlennek. Éppen ezért megválni sem szeretne a startuptól. „Bármit el lehet adni, de szerintem az exit egy téves cél. Ebben az iparágban mi vagyunk a következő generációs cég, különleges pozíciónk van a piacon. Miért adnánk el, amikor a miénk lehet az egész piac? Ez egyre inkább elérhető célnak tűnik” – vázolja a terveket Csanády.

Az irodában egy hatalmas gong is helyet kapott. Ha megkötnek egy nagyobb üzletet, ezt szokták megkongatni, szigorúan csak az aláírás után. A BMW erős referencia, ebből kiindulva előfordulhat néhány további gongszó a következő időszakban az Akadémia utcában.

