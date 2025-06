Építőipar, NER, foci, uniós pénzek, de így is be tudtak dönteni egy milliárdos céget

Árverésre bocsátják egy felszámolás alatt álló építőipari cég több százmillió forintos uniós támogatásból felhúzott gyümölcsfeldolgozóját. Az üzem vadonatúj, a kiírás szerint tavaly nyáron kapta meg a használatbavételi engedélyt, tizenkét nappal azelőtt, hogy a vállalat felszámolás alá került volna. A cég ellen ekkorra már több végrehajtást indítottak, és az Integritás Hatóság is vizsgálta az üzem és ikertestvére ügyét.

Nem könnyű bennünket észrevenni, de ott vagyunk. Ott vagyunk a gyárakban, az iskolákban és a hivatalokban. Az erőművekben, a szállodákban és a kutató intézetekben. Klinikákon, stadionokban és bevásárló központokban. Uszodákban és irodaházakban. Mindenhol ott vagyunk.

Így jellemzi magát honlapján a 2F-Bau Kft. A szöveg megalkotói vélhetően arra céloztak, hogy az építőipari vállalat főleg kevésbé látványos, de az épületek szempontjából fontos munkákat végez, és nem arra, hogy immár abban az Elektronikus Értékesítési Rendszerben is ott vannak, ahol a felszámolás alatt álló vállalkozások megmaradt eszközeit értékesítik.

Márpedig az EÉR-ben is ott vannak, a cég ugyanis tavaly július 4. óta felszámolás alatt áll. Bár a honlapjukon még azzal büszkélkednek, hogy 20 éves múlttal rendelkező cégként 90 embert foglalkoztatnak, és árbevételük a 7 milliárd forintot is elérte, ezekből már semmi nem igaz. A vállalatnál január óta senki nem dolgozik, tavalyi forgalmuk pedig mindössze 840 millió forint volt, amihez 1,2 milliárdos veszteség társult.

Pedig néhány éve még tényleg jól ment a 2F-Bau-nak. A társaság dolgozott nagyvállalatoknak, de még állami és tipikus NER-es projektekben is benne volt. Ők csinálták a gépészeti és légtechnikai szigetelést a Telekom-székházban, illetve a Puskás Ferenc stadionban is, ipari vezetékeket szigeteltek Gödön a Samsungnak, dolgoztak a paksi atomerőműnek, és építettek logisztikai központot a miniszterelnök családjával bizniszelő milliárdos, Jellinek Dániel csoportjának is. Sőt, még futsalcsapatot is szponzoráltak.

A legnagyobb hírverést azonban egy kikötő kivitelezésének köszönhetően kapták. Egy másik céggel közösen ugyanis a 2F-Bau épített vitorláskikötőt és diáktábort a kormányközeli Mathias Corvinus Collegiumnak (MCC) Révfülöpön. Az „úttörőnek számító technológiával” kialakított komplexum átadásán Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, valamint Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs is felszólalt*Orbán Balázs az MCC kuratóriumi elnöke is egyben..

Épült egy vagy két gyümölcsfeldolgozó

Ilyen előzmények után elég meglepő volt, hogy már a révfülöpi kikötő átadását követő évben bajba került a vállalat. A cég 2023-ban több mint egymilliárd forintos veszteséget volt kénytelen elkönyvelni, éven belül lejáró adósságállománya pedig hárommilliárd forint közelébe kúszott. Már ezen a ponton látni lehetett, hogy ebből baj lesz, mivel a cég számláján és pénztárában alig 40 millió forint pihent, és a gyorsan pénzzé tehető eszközeinek értéke is jóval kevesebb volt tartozásainál. A vállalat ellen 2023 végén és a következő év elején három végrehajtást is indítottak, júliusban pedig megkezdődött a cég felszámolása.

A társaság vagyonának nagy részét ekkorra egy beruházásba pakolta. A megelőző négy évben közel egymilliárd forintot költöttek el így, és bár a beszámolójukban nem részletezték, hogy mire,

minden jel szerint egy olyan projektre, aminek sok köze nincs a cég építőipari alaptevékenységéhez.

A 2F-Bau ugyanis 2019 végén közel félmilliárd forintos támogatást nyert el a Vidékfejlesztési Program keretében egy tolnai zöldség- és gyümölcsfeldolgozó-üzem létesítésére. A pályázati adatlap szerint a fejlesztés költségét 999 millió forintra becsülték, és ennek a felét finanszírozták uniós forrásból. Később a cégnek még 150 millió forintot ítéltek meg működési költségek finanszírozására.

Tolnán valami épült is, de elég gyorsan kiderült, hogy a projekttel nem stimmel minden. A tolnai gyümölcsfeldolgozó körüli furcsaságokra először Hadházy Ákos független parlamenti képviselő hívta fel a figyelmet 2023 tavaszán. A politikus akkori posztjában úgy fogalmazott, hogy

lassan a gyümölcsfeldolgozás is olyan elkövetési forma lesz, mint az olajozás volt,

utalva ezzel arra, hogy egyre gyakrabban találni olyan gyümölcsfeldolgozókat, amelyek jelentős támogatást kaptak, de „semmi jele annak, hogy akár egy üveg lekvárt gyártottak volna”.

Később kiderült, hogy a tolnai egységnél nem is az a fő furcsaság, hogy nem működik, hanem hogy kettő van belőle. Ezt már az Integritás Hatóság tárta fel egy vizsgálatban. Eszerint vélhetően rokoni kapcsolatban álló emberek cégei játszhattak össze, hogy több vállalaton keresztül minél több támogatást szedhessenek össze valójában egy projektre. Legalábbis két olyan, műszakilag szinte teljesen azonos projektre nyertek el pályázati pénzt, amelyek egymás szomszédságában, egy közösen elkerített területen valósulnak meg, továbbá a két kedvezményezett tulajdonosai között rokoni kapcsolat áll fenn.

A két, erősen hasonlító épület egymás mellett, mindegyik előtt az uniós támogatás táblájával. Forrás: Google térkép

A hatóság úgy fogalmazott:

alapos a gyanú, hogy a főprofil szerint építőipari tevékenységgel foglalkozó vállalkozás CNC gépek beszerzésére irányuló pályázatának célja – azt a látszatot keltve, hogy a gépeket saját használatra szerzi be – csupán az azonos érdekeltségi-tulajdonosi körhöz tartozó másik vállalkozás eszközparkjának közvetett bővítése volt.

Optimista felszámoló

Az így megépült egy vagy kettő feldolgozó értékesítésével próbálna most pénzt előteremteni a 2F-Bau felszámolója, vélhetően, hogy ki tudják fizetni a vállalat hitelezőit. Hogy pontosan melyik üzemről van szó, az nem teljesen egyértelmű. Bár az árverési tájékoztató (pdf) szerint teljesen ugyanazok az épület paraméterei, mint amelyek a vállalat pályázati leírásában is szerepeltek, a telek helyrajzi száma a szomszéd ingatlanra utal.

Mindenesetre a most kalapács alá kerülő csarnok az árverési pályázat szerint 2020 és 2024 között épült, és teljes hasznos alapterülete valamivel több mint 3400 négyzetméter. Az épület földszintjén a gyümölcsfeldolgozáshoz kapcsolódó, az emeleti szinten kiszolgáló helyiségek (irodák, szociális helyiségek) találhatók.

Úgy tűnik, hogy a felszámoló bízik az aukció sikerében, legalábbis erre utal, hogy – az ilyen ügyleteknél megszokott gyakorlattól eltérően – az üzem kikiáltási ára jóval magasabb, mint a becsérték. A csarnokot ugyanis 712 millió forintra értékelték fel, ezzel szemben a licit 1,27 milliárd forintról indulhat.

