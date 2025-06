Elege lett az Excelből, milliárdos céget épített, és európai babérokra tör

25 millió forint tiszta nyereség – ennyi pénz tűnt el Egerszegi Krisztián cégének egyik Excel-táblázatából. Csak egy dátumot írtak el, mégis nyoma veszett a pénznek, ami az akkori 450 millió forintos árbevétel mellett fájdalmasan nagy összeg volt.

„Az Excel a magyar kkv-k jellemző vállalatirányítási rendszere – és amikor hárman dolgoznak két táblán, akkor biztos, hogy hiba történik. Két napig nem aludtam, mire megtaláltam a hibát, kijavítottam, és elhatároztam, hogy ilyen még egyszer nem fordulhat elő” – emlékszik vissza Egerszegi Krisztián, aki nemrég a MiniCRM Zrt. eladásával került be a hírekbe, de ez az eset még előző cégénél esett meg vele.

Az utóbbi vállalat, az akkor tízfős Compliance Data Systems Kft.-nél korábban is aránytalanul sok időt vett el az üzletmenetből a táblázatok menedzselése. A fenti eset után a tulajdonos mindenképp keresni akart – az Excel helyett – egy valódi vállalatirányítási rendszert a cégéhez, de azt látta a banki ügyfeleinél, hogy a CRM-et*customer relationship manager senki sem szereti. Ezek a rendszerek eredetileg egy cég és az ügyfél közötti kapcsolattartást szolgálták, de ma már inkább egy kibővített vállalatirányítási rendszert takarnak, amibe az ügyfélszolgálat mellett a marketing, a számlázás, a HR, a rendezvényszervezés, a projektmenedzsment és a vezetői kontrollfeladatok egy része is beletartozik.

„Én is ellenszenvvel álltam a CRM szókapcsolathoz, úgy gondoltam, nincs időm és pénzem ilyesmire. A kollégáim viszont egy-két hét alatt megszokták a MiniCRM-et, és onnantól én is egy óra alatt végeztem azzal, amivel előtte elment az egész nap. Rákényszerített arra, hogy folyamatban gondolkodjak, az időmre, a zsebemre és az életemre is jó hatással volt. Úgy éreztem, hogy ez mindenkinek kell” – mesélte arról az időszakról, amikor még felhasználóként találkozott a későbbi cége termékével.

Jókor, jó helyen

A MiniCRM Zrt.-nél éppen ekkor, 2012 végén történt váltás a vezetőségben. A céget Barazsy Ákos és az Árukereső korábbi ügyvezetője, Leskó Norbert alapította 2009-ben. Barazsy fejlesztette a MiniCRM szoftver elődjét egyéni vállalkozóként, és régóta ismerték egymást Leskóval, aki abban az időszakban adta el az akkor már széles körben ismert ár-összehasonlító weboldal mögötti céget. „A 2010. áprilisi marketing expón mutatták be a MiniCRM nulladik változatát, de azt még nem értékesítették. Előbb voltak ügyfelek és bevétel, mint kész termék” – emlékezett vissza Egerszegi.

A két alapító másképp képzelte el a cég irányvonalát, ezért Leskó másik tulajdonost, ügyvezetőt keresett maga mellé, aki jártas az üzleti életben, és lehetőleg budapesti. Ő Ausztriában él, ma már osztrák állampolgár, hosszú ideig onnan látta el az operatív feladatokat is. Ekkor csatlakozott Egerszegi Krisztián vezérigazgató-tulajdonosként, ő lett a hetedik alkalmazott a cégnél. Nem kellett messze mennie: saját cégének az irodája éppen a szemközti toronyban volt a VII. kerületi Gozsdu udvarban.

A következő években párhuzamosan foglalkozott a Compliance Data Systems és a MiniCRM ügyeivel. Első cégének bevételét rövid idő alatt háromszorosára növelte – 2014-re elérte az 1,45 milliárd forintot –, és 2016-ban döntött úgy, hogy abból kiszáll. (A jelenlegi tulajdonosok CDSYS Nyrt. néven azóta tőzsdére vitték a vállalkozást.)

Munka után szórakozás

A MiniCRM hamar ismert név lett a kis- és középvállalkozások között: a Deutsche Telekom már 2014-ben a legjobb üzleti alkalmazásnak választotta, pedig akkor még csak alig 100 millió forintos bevétele volt a cégnek. A tulajdonosok akkor még egy nagyobb befektető megjelenését is elképzelhetőnek tartották. „Megrészegültünk egy pillanatra, elindultunk egy roadshow-ra is, de a befektetők nagyon rossz feltételekkel adtak volna pénzt. Tanulságos tanácsokat, iránymutatást kaptunk, de a legnagyobb felismerésem az volt, hogy a befektetői tőke drága pénz, végső soron elviszi a vagyont. Kijózanodtunk, feltűrtük az ingujjat, és tovább építettük a céget, nem adtuk fel a kelet-közép-európai álmot” – mondta.

A MiniCRM-nek ugyan volt folyószámlahitele, és a növekedési hitelprogramot is igénybe vette, de külső tőkebefektető nélkül, önerőből épült fel. 2017. március volt az első olyan hónap, amit pozitív egyenleggel zártak, azóta nyereséges a cég. „Addig le kellett adnom az igényeimből, meghúzni a nadrágszíjat, és saját erőből finanszírozni a céget. Norbert és én ezt meg tudtuk tenni, hiszen mindkettőnknek volt előtte sikeres cége – ez is megkülönböztetett minket egy kezdő startuppertől” – hangsúlyozza Egerszegi. Az eladást megelőző állapot szerint ő és Leskó egyenként 40,5 százalékban tulajdonosok, a fennmaradó részből pedig 9 százalékkal részesedik Barazsy Ákos, a másik alapító.

A vállalat első tíz éve az építkezésről szólt, Egerszegi ezután lépett hátrébb az operatív feladatoktól, és összpontosított más projektekre. Egy podcast készítése például már 2020-ban is a marketingstratégiájuk része volt, de akkor még elvetették, mert nem gondolták nyereségesnek. „A következő évben már nem kellett napi 8-12 órát dolgoznom, ezért volt lehetőségem elindítani a Cégépítők podcastet. Ez olyan, mint az olimpiai aranyérem. Amikor a dobogó felső fokán megharapja az aranyérmet a győztes, akkor mindenki irigykedik rá, de arra nem, hogy előtte tíz évig reggel 6-tól este 10-ig edzett” – mondta az egykori vezérigazgató.

A beszélgetéssorozatban magyar kis- és középvállalkozókat lát vendégül, ma már havi 140 ezer hallgatója van. A legjobb üzleti podcastnek is megválasztották a Bridge közösségi díjátadón, 2023-ban. A műsor hirdetésére, marketingjére nem költenek, és Egerszeginek nem elsősorban a profit a célja ezen a területen. „Magyarországon nincs igazi vállalkozói képzés. A kis- és középvállalkozások fejlődésével pedig a magyar gazdasági és vállalkozói kultúra is fejlődik, sőt, talán még a GDP-re is lesz pozitív hatása” – mondja. Attól nem tart, hogy a Cégépítőkkel konkurens vállalkozókat nevelnek ki, sőt, még örülne is ennek.

Egyetlen embernek is lehet főnöke

Három éve, miután Egerszegi Krisztián vendégül látta az Árukereső ügyvezető igazgatóját, Rácz Csabát a műsorban, felhívta, hogy a cégnevet használhatják-e a titulusánál. „Akkor mondta el, hogy eljött a cégtől. Lecsaptam rá, szeptember 5-én kezdett nálunk, a próbaidős feladat a 2023-as év megtervezése volt, január 2-án pedig átadtam neki a slusszkulcsot, és elutaztam öt hétre” – mondta a jelenlegi vezérigazgató első időszakáról.

A tulajdonosok azóta teljesen kiengedték a kezükből az operatív feladatokat, Egerszeginek pedig könyvet írni és társasjátékot készíteni is maradt energiája. „Amikor nem a napi tűzoltás viszi el az ember fókuszát, akkor van lehetősége, ideje, kedve ilyeneket csinálni. Szerintem ez sokunknak hiányzik, nekem új szintre emelte az életminőségemet.”

A legfontosabbnak azt a lépést tartotta az idáig vezető úton, amikor a cég növekedésének kezdetén egy embernek is kinevezett egy főnököt az adott üzletágban. A főnök egy év múlva felvett maga alá három embert, betanította és vezette őket, ma pedig egy héttagú menedzsment működteti a céget. Szükség is van ennyi vezetőre, hiszen ma már több mint 2400 ügyféllel dolgoznak.

Felvásárlás Svédországból

A MiniCRM jelenlegi árbevételének 40 százaléka export, de ez nem volt mindig így. Sok országban próbálták megvetni a lábukat, mielőtt Romániában sikeres leányvállalatot építettek fel. Német nyelvterületen is próbálkoztak, de ott túl magas a belépési küszöb, és nem tudtak volna első számú szereplővé válni a piacon. Csehországban pedig a két erős, helyi szereplőt részesítik előnyben a kis és közepes vállalatok (kkv-k).

„Minden évben feldobáljuk a rulettasztalra a százezer eurós tétjeinket: valami újat indítunk, amivel tudunk növekedni. Tavalyelőtt spanyol nyelvterületen próbáltunk terjeszkedni, de nem volt meg a helyi brandünk. Piaci igénnyel találkoztunk, de a spanyol napelemes vagy klímás tenyerébe személyesen kellett volna belecsapni, ez pedig ebbe a tranzakcióméretbe nem fér bele, nem érte volna meg. Óriási tanulság volt” – mondja Egerszegi Krisztián.

A márka erősítéséhez kerestek egy nyugat-európai szereplőt a piacon. A svéd group.one-nal hamar megtalálták a közös nevezőt, hiszen ők éppen azon a területen aktívak, ahol a MiniCRM-nek terjeszkedési lehetősége van. A szolgáltatott szoftver (software as a service) és a digitális marketing mellett felhőalapú tárhellyel is foglalkoznak, de CRM-szolgáltatásuk eddig nem volt.

A több mint 350 millió eurós (141 milliárd forintos) árbevétellel rendelkező cég korábban már ötven másik akvizíciót hajtott végre, és végül

felvásárolta a MiniCRM, valamint a román leányvállalat 100 százalékát is.

„Az elmúlt napokban sokszor megkaptam, hogy példát mutatunk a magyar piacnak. Nagy potenciált látok abban, hogy mi lehetünk egy olyan vállalat prémiumterméke, amelynek kétmillió nyugat-európai ügyfele van. Akár egész Európában piacvezetők lehetünk” – vázolta a lehetőségeket a hamarosan már csak volt tulajdonos. Arról, hogy melyik országokban folytatják a terjeszkedést, egyelőre nem beszélhet, de azok közül fognak választani, ahol a group.one is aktív. Megpróbálhatják ismét a német nyelvterületet is, hiszen a cégcsoportnak Németországban, Ausztriában és Svájcban is van irodája.

A felvásárlást követően Egerszegi Krisztián és Rácz Csaba is vezető marad a cégben. Utóbbi megtartja vezérigazgatói pozícióját, Egerszegi pedig a kommunikációért és a PR-tevékenységért felel a továbbiakban. (A felvásárlás összegét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.)

Megszokták a százmilliós profitot

A MiniCRM magyar részlegén az elmúlt három évben 50-70 ember dolgozott, a romániai leányvállalattal együtt a létszám eléri a 100 főt. Az árbevételük lineárisan emelkedett: korábban az évi 30-50 százalékos növekedés sem volt ritka, de például 2024-re egy 20 százalék alatti növekedéssel lépték át a 2 milliárd forintot. Adózott eredményük 369 millió forint volt, ami 58 százalékkal haladja meg a 2023-as eredményt. Figyelemre méltó, hogy az elmúlt öt évből négyet sikerült 100 millió forint feletti profittal zárni. A 2025-ös tervekről Egerszegi Krisztián csak annyit mond: az eddigi növekedési trendet fogják követni.

Kézenfekvő szintlépés lenne, ha elkezdenének nagyvállalati környezetre szabott szoftvert is fejleszteni, de az üzletember szerint ez az út nem járható. „Nem az SAP, a Microsoft vagy az Oracle konkurensei vagyunk. Egy nemzetközi nagyvállalatra összpontosító CRM-megoldás százszoros szorzóval működik, és ebből nem a szoftver díja a legfajsúlyosabb. Mi a sűrű fillér elve alapján működünk: nincsenek százmilliós projektjeink, átlagosan millió forintos éves tranzakciókról van szó” – mondja Egerszegi. A kkv-k mellett az egyik legnagyobb magyar vállalat is az ügyfeleik közé tartozik, de ott nem a fő vállalatirányítási rendszert adják, hanem az egyik üzletág működéstámogató eszköze a MiniCRM. Bár az utóbbi évekből nem érhetők el pontos adatok, a magyar kkv-k többsége továbbra sem használ CRM-rendszert, tehát van még tér a növekedésre ebben a mezőnyben is.

A cég – két másik magyar vállalkozás mellett – tagja volt a Deloitte leggyorsabban növekvő techcégeket felsorakoztató listájának 2020-ban, a Financial Times pedig 2022-ben válogatta be az ezer leggyorsabban növekvő európai cég közé. „Tavaly a BÉT 50-es listára választottak ki minket, ez is egy szép elismerés. De soha nem a díj volt a cél, mert a kapitalizmus nevű játékot nem díjakra játsszák. Az ügyfélszám, az árbevétel, a nyereség és az osztalék fontosabb.”

