Két magánrepülőnyi pénzt fizetett ki magának Mészáros Lőrinc a BL-döntő előtt

Sűrű időszakon van túl Mészáros Lőrinc. A múlt héten volt olyan nap, amikor féltucat cégénél kellett döntést hoznia a tavalyi pénzügyi beszámoló elfogadásáról, illetve arról, fizessen-e osztalékot az adott vállalat. Volt, ahol jegyzőkönyvet vezetett, máshol csak hitelesítette. Más kérdés, hogy kevés ennél jobban fizető munkát lehet elképzelni. A felcsúti milliárdos annyi pénzt szavazott meg magának, amiből a magánrepülő és a magánhelikopter megvásárlásával együtt fedezhette volna a hétvégi BL-döntős kiruccanását. Sőt, ha már ott járt, a meccs ötödik gólját szerző Senny Mayulut is megvehette volna fiatalítani kicsit a Puskás Akadémiát.

Repülő, vagy a fél PSG-csatársor

„Gondolom nem gyalog”

ezt válaszolta a 444-nek Mészáros Lőrinc arra a kérdésre, hogyan érkezett a labdarúgó Bajnokok Ligája hétvégi döntőjére Münchenbe. Valóban nem gyalog ment, a lap szerint egy olyan 22 milliárdos magángéppel repült, amelyről korábban maga ismerte el, hogy van köze hozzá. A 22 milliárdos géphez pedig egy kétmilliárdos helikopterrel jutott el, hogy valóban ne kelljen gyalogolni.

A – mostanában már a kormányzati szereplőket is zavaró – magánrepülőzés túlzó fényűzésnek tűnhet, de Mészáros Lőrinc könnyedén megengedheti magának. Nemcsak azért, mert a legutóbbi gazdaglistán már 1400 milliárd fölé becsülték vagyonát, hanem azért is, mert cégeiből kényelmesen a magánrepülő árának többszörösét veheti ki évente.

Így történt ez az idén is. A G7 számítása szerint az egykori felcsúti gázszerelő a BL-döntőt megelőző szűk egy hétben 35 milliárd forintnyi osztalékot ítélt meg magának a közvetlen tulajdonában álló cégeinél. Ez ráadásul korántsem minden, hiszen a tőzsdei cégétől is kap további bő 2 milliárdot. A gyermekeivel közös építőipari vállalata pedig hétfő délutánig nem tette közzé beszámolóját, holott a korábbi évek tapasztalatai alapján onnan is befuthat néhány milliárd forint.

Csak összehasonlításképpen: Mészáros Lőrinc teljes vagyona még 2016-ban sem volt 35 milliárd forint. A BL-döntős utazásnál igénybe vett repülő pedig majdnem kétszer kijönne az összegből. Vagy megvehetné belőle az 5-0-s végeredménnyel záruló PSG-Inter meccsen két gólt szerző Désiré Douét és mellé az utolsó gólt jegyző 19 éves Senny Mayulut is még háromszor.

Összetett cégháló

Fontos kiemelni, hogy ez nem a Mészáros-csoport cégei által kifizetett teljes osztalék. Ez az az összeg, amit Mészáros Lőrinc elvileg közvetlenül megkap. A csoport felépítése ugyanis elég komplex, a vállalatokat általában más cégek tulajdonolják, és csak a láncolat végén tűnik fel a felcsúti milliárdos. Márpedig minden társaság a közvetlen tulajdonosának fizet osztalékot. Ha az egy másik cég, akkor annak.

Így fordulhat elő, hogy hiába döntött 26 milliárdos osztalék kifizetéséről a Mészáros és Mészáros Zrt. vagy 13 milliárdnyiról a Záév Zrt., ezek az őket birtokló cégek számlájára érkeznek be. Előbbi összeg Mészárosék tőzsdei cégéhez, az Opus Nyrt.-hez, illetve családi vagyonkezelőjéhez, a Talanetis Grouphoz fut be, míg utóbbi mandinerőből szintén a családi vagyonkezelőhöz*A Záév Zrt. tulajdonosa a Pannon Speed Pro Zrt., így első körben ez kapja az osztalékot, majd fizeti tovább a Talentis Groupnak..

Mindez azt jelenti, hogy hiába tartozik több száz cég Mészáros Lőrinc érdekeltségébe, ezek többnyire egymásnak fizetnek osztalékot. Pontosabban a többségük azoknak a gyűjtőcégeknek, amelyek a csoport különböző elemeit összefogják. Ilyen a már említett tőzsdei Opus és a Talentis Group családi vagyonkezelő. Ezekben elég vegyes a leányvállalatok profilja: a Talentisben például benne van a régi építőipari cégek egy része, de ez birtokolja a 2Rule-t gyártó vállalatot és a Brendon babaáruház üzemeltetőjét is.

Fontos holdingcég a 46, elsősorban mezőgazdasági vállalatot összefogó Talentis Agro Zrt., és egyre meghatározóbb a 17 kapcsolt vállalkozással rendelkező V-Híd Zrt. is. A Mészáros-csoport által termelt jövedelem nagy része ezekhez a holdingcégekhez folyik be, és igény szerint ezek fizetik tovább a pénzt Mészáros Lőrincnek.

Így jött össze a 35 milliárd

A G7 gyűjtése alapján Mészáros Lőrincnek közel három tucat cégben van közvetlen tulajdonrésze, így ő maga csak ezekből kaphat osztalékot. Az érintett vállalatok közül hét tavalyi profitjából pedig kapott is, vagy fog a közeljövőben.

A legtöbbet a már említett V-Híd-tól. A tavaly is rekordnyereséget elérő vállalat ezúttal közel 40 milliárd osztalékot fizetett ki, amiből szűk 30 milliárd jutott a részvények háromnegyedét közvetlenül birtokló Mészáros Lőrincre.

A Keszthelyi Holdinggal közösen tulajdonolt Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.-től 4,3 milliárd forint osztalékot kap Mészáros Lőrinc.

A családi vagyonkezelő Talentis Group 1,1 milliárdot fizetett ki a felcsúti milliárdosnak.

Az Opus Nyrt. részvényenként 15 forintos osztaléka a közel 150 millió részvényt kézben tartó Mészáros Lőrincnek 2,2 milliárdos bevételt hoz.

A maradék közel 450 millió forintot pedig négy különböző cégtől kapja az egykori felcsúti polgármester * Az Opus Global Befektetési Alapkezelő Zrt. és a Status Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 75-75 millió forintot fizet az egyedüli tulajdonos Mészáros Lőrincnek, míg a V-Híd Network és a V-Híd Vagyonkezelő Kft.-k többmilliárdos osztalékából 130-160 millió jut a csak néhány százalékos tulajdonhányaddal rendelkező Mészárosra. .

Mindez azt is jelenti, hogy az osztalékként kivett 37 milliárd forint korántsem a vállalatcsoport teljes jövedelme. Az ennél sokkal több volt tavaly. Csak a pénz egy részét a cégekben hagyták. Így fordulhat elő, hogy a Talentis Group Zrt. vagyona például már több mint 145 milliárd forint, amit szinte teljes egészében saját forrásból – többnyire ebből a visszatartott nyereségből – finanszíroz.

És akkor még nem beszéltünk a magántőkealapok mögé rejtett vagyonról, és az azoknál keletkező jövedelmekről, ami valószínűleg szintén tíz, ha nem százmilliárdos nagyságrendű.

