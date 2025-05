Most már a kkv-támogatási programot is kampányüzemmódra állíthatják

Szabados Richárd államtitkár támogatói okiratot ad át. MTI/Soós Lajos

Belső harcot vív a kormányban Nagy Márton azért, hogy a magyar kis- és középvállalkozások (kkv-k) minél több támogatáshoz jussanak – a Portfolio tudósítása szerint ezt maga a nemzetgazdasági miniszter mondta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén.

„Harcokat bonyolítottam le a kormányon belül… hogy a Demján Sándor 1+1 program keretében bejött 130 milliárd forintnyi igényt mind kifizesse a kormány és amellett érvelek, hogy ők mindannyian kapjanak ilyen forrást. Ez 1800 céget érint” – mondta.

Előzmények: az 1+1 programot tavaly év végén hirdették meg és január végéig kellett rá pályázniuk a kkv-knak.

Nagy értékű gépeket vásárolhatnak majd a nyertes cégek úgy, hogy minden egyes forintjukhoz még egyet tesz hozzá az állam, vagyis a vételár felét támogatásként kifizetik.

A berendezéseknek a tervek szerint a már a harmadik negyedévtől termelniük kellene, hogy felfelé húzzák a szektor idei teljesítményét, de ez most már aligha lesz így, mert az elbírálás nagyon lassan halad, és a céges igények a jelek szerint jóval nagyobbak a rendelkezésre álló forrásoknál.

Felmerült már az is, hogy az állam menet közben visszakozik, és 50 helyett csak 37,5 százalékos támogatást folyósít, de ezt idővel elvetették.

Alulnézet: a nyertesek kiértesítése csak hosszas várakozás után és nem várt módon regionális alapon, szakaszosan kezdődött el, sok helyen még eredményt sem hirdettek.

Mivel a nagy értékű ipari gépeket jellemzően több hónap, akár fél év alatt lehet csak beszerezni, így azok tipikusan már nem állnak üzembe 2025-ben a nyertes cégeknél.

Tágabb kontextus: információink szerint a program lebonyolításában egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a politikai szempontok.

Ennek egyik első jele lehetett a támogatási intenzitás 37,5 százalékra csökkentése, mert akkor ugyanannyi pénzből (a 48 milliárd forintos eredeti keretből) több nyertest lehetett volna hirdetni. Ezt azonban vélhetően felülírta a nyertesek várható felháborodása amiatt, hogy nagyobb önrészt kellene biztosítaniuk.

Nagy Márton most már 130 milliárd forintról és 1800 cégről beszélt, ez még akkor is jelentős bővítés, ha nem csak a jelenleg folyó első szakasz van benne. Valószínű, hogy minimalizálni akarják annak a rossz hírnek a hatását, amit 6-8 hónapos várakozás után az elutasítás jelent egy cégnél.

Mi várható? Információink szerint az 1+1 programot most már általános hangulatjavítónak (is) szeretnék felhasználni, a nyertesek kihirdetését ezért további szakaszokra bonthatják és akár szeptemberig is elhúzhatják, mert marketing szempontból előnyös, ha sokszor lehet jó híreket kommunikálni.

Erősödik továbbá az a szempont is, hogy nem baj, ha a cégek minél később jutnak hozzá a pénzükhöz, mert annál közelebb kerülünk a jövő évi parlamenti választásokhoz.

