Már az amerikai nyakában liheg a kínai technológia, de felzárkózhat-e?

Kína mára félelmetes versenytárssá lépett elő a Nyugattal szemben a globális technológiai vezető szerepért vívott küzdelemben. Az a korábbi vélekedés, miszerint Kína csupán lemásolja a nyugati fejlesztéseket, mára elavulttá vált. Kína hatalmasat fejlődött olyan kritikus technológiák terén, mint az elektromos járművek, az akkumulátorok, a mesterséges intelligencia és a robotika. Ugyancsak fontos látnunk, hogy az innováció nem csupán eredeti találmányokból áll, hanem magában foglalja a folyamatfejlesztést is, amelyben Kína hatalmas gyártói bázisát kihasználva kiemelkedően teljesít. A technológiai versenyben való vezető szerep eléréséhez azonban Kínának ötvöznie kell az állami kezdeményezéseket a piacvezérelt innovációval.

A kínai innováció fejlődése

Az utóbbi évtizedekben Kína nagyot lépett előre a tudományos kutatásban és a szabadalmak terén. A minőségi tudományos publikációkat számszerűsítő Nature index szerint a világ tíz legjobb kutatóegyeteme közül hét ma már kínai. Kína 2019-ben megelőzte az Egyesült Államokat a világ leggyakrabban idézett publikációinak felső 10 százalékában, és az előnye tovább nőtt az azóta eltelt években. Ráadásul nemcsak papíron fejlődött sokat a kínai innováció: komoly pénzeket is öltek a kutatásba. 2023-ban már a második helyen álltak a kutatás-fejlesztési költések tekintetében, csupán 60 milliárd dollárral lemaradva az első helyezett Egyesült Államok mögött.

A technológiai teljesítményt a szabadalmak számával is mérhetjük. A kínai szabadalmak száma az elmúlt években megugrott, és 2023-ban túlszárnyalta az Egyesült Államokat az összes szabadalmi bejelentés tekintetében (több mint 70 ezer szabadalom az amerikai nem egészen 60 ezerrel szemben a Szellemi Tulajdon Világszervezetének adatai szerint). Különösen erős növekedést mutatnak az olyan területeken bejegyzett szabadalmak, mint az akkumulátorok, a biotechnológia, a gépi tanulás és a félvezetők.

Bizonyos kategóriákban, mint például az OLED kijelzők és akkumulátorok, az Egyesült Államok mintha „bedobta volna a törölközőt”, míg Kína tovább gyorsít. Kína különösen nagy hangsúlyt fektet az innovációra annak érdekében, hogy megőrizze költségelőnyét, amit a szabadalmi kivonataikban a „költség” szó gyakoribb előfordulása is jelez.

Ezek a példák azt mutatják, hogy Kína nemcsak követi a nyugati trendeket, hanem a saját útját járja az innováció terén. A technológiai fejlődéshez nemcsak a kutatás-fejlesztés, hanem az innovációk hatékony terjedése is elengedhetetlen a gazdaságban, ami növeli a termelékenységet. Kína képességei itt is kiemelkedőek az elérhető logisztikai hálózat, a digitális infrastruktúra penetrációja (1 milliárd 5G előfizető), a relatíve alacsony költségű energia és a sok STEM (természettudományi, technológiai, mérnöki és matematikai) egyetemi végzettséggel rendelkező tekintetében, ami megkönnyíti az új technológiák adaptációját.

Mindezek eredményeként

Kína ott liheg az Egyesült Államok nyakában a kulcsfontosságú technológiák bevezetése terén.

Kína vezető szerepet tölt be a gyártási folyamatok automatizálásában, amit a gyárakban alkalmazott robotok gyakorisága*Egy alkalmazottra jutó robotok száma. is bizonyít, azonban lemaradásban van a mesterséges intelligencia bevezetése terén: az Egyesült Államokban a vállalatok 24 százaléka alkalmazza átfogóan a generatív mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiákat, míg Kínában ez az arány csak 19 százalék.

Kína technológiai felemelkedését nemcsak a magánszektor dinamizmusa és innovációs képessége segítette, hanem az állam beruházásösztönző és stratégiai iparágakat támogató politikája is. A kínai kormány – a múltban a feldolgozóipar esetében már bevált – aktív támogatási programokat alkalmaz a stratégiai technológiák fejlesztése érdekében vezető szerepre törve a Nyugattal szemben.

Kihívások a növekedés útjában

Annak ellenére, hogy Kína sikeresen fordította át a technológiai fejlődést gazdasági eredményekké, számos kihívással néz szembe, amelyek akadályozhatják a további fejlődését.

A tartós deflációs nyomás kihívást jelent a jövedelmezőség, a kutatás-fejlesztés és a beruházások szempontjából, ami hátráltatja az innovációt és a termelékenység növekedését. A deflációból való kilábalás elmaradása gyengítheti a kínai technológiai szektorba történő befektetés vonzerejét.

A kormányzat központosított megközelítése és az olyan szektorok elleni fellépések, mint az e-kereskedelem, a videójátékok, az oktatás és az egészségügy, visszafogták az innovációt és a vállalkozói szellemet a magánszektorban. Ezeken kívül a technológiai szektor, mely korábban a kínai innováció éllovasának számított, 2021-től kezdve jelentős szabályozói nehézségekkel kell, hogy szembenézzen.

A Nyugattal, különösen az Egyesült Államokkal való feszült kapcsolat hatással van a nemzetközi akadémiai együttműködésre is, amellett, hogy az amerikai exportkorlátozások és szankciók, különösen a félvezetőiparban, jelentős kihívást jelentenek. Ugyanakkor ezek gyorsíthatják is Kína saját erőforrásainak és képességeinek fejlesztését. A szétválás (decoupling) fokozatosan zajlik.

A jövő szempontjából kulcsfontosságú, hogy Kína megtalálja az egyensúlyt az állami, felülről irányított kezdeményezések és a piaci alapú innováció, a fogyasztói kereslet és a kereskedelmi hasznosítás alsóbb rétegeiből érkező erők között.

Ha a szabályozás és a kormányzati intézkedések elnyomják a piaci erőket, Kína technológiai felemelkedése megtorpanhat.

Befektetési szempontok

A technológiai verseny távolról sem ért véget; noha Kína jelentős előrelépést tett, különösen a szabadalmi bejelentések és a tudományos kutatás terén, ugyanakkor számos geopolitikai és belpolitikai kihívással kell szembenéznie. Az Egyesült Államok ad otthont a világ leghatékonyabb tőkepiacának, amely olyan ökoszisztémát hozott létre, ami úttörő innovátorokat tud kinevelni (0-ról 1-re). A kínai szabályozó hatóságok viszont az utóbbi években éppen hogy szigorítottak a pénzügyi szektor szabályozottságán, amely amúgy is nagyrészt állami tulajdonban van.

Kína ugyanakkor kiválóan teljesít a költséghatékony gyártásban és a skálázódásban (1-ről 100-ra). Bár a felülről irányított, állami kezdeményezésű projektek bizonyos területeken hatékonyak voltak, a hosszú távú növekedés fenntartásához nem feltétlenül elegendőek. A piaci mozgatórugók háttérbe szorítása a technológiai fejlődés kifulladásához vezethet.

A vezető kínai technológiai vállalatok továbbra is vonzó befektetési célpontok lehetnek a globális befektetőknek, figyelembe véve a költséghatékonyságuk által létrehozott magas belépési korlátokat. Bár a kínai vállalati szektor több ágazatban is versenyképes, a geopolitikai feszültségek és a deflációs nyomás jelentősen megnehezítheti a profittermelést és a hosszú távú növekedési kilátásokat is ronthatja. Ha nem sikerül kilábalni a deflációból, az gyengítheti a kínai technológiai befektetések vonzerejét. Éppen ezért elengedhetetlen a fogyasztói kereslet ösztönzésére irányuló stratégiai váltás a kormányzat részéről.

Mivel Kína adja a fejlett hardverek gyártásának oroszlánrészét, a meglévő ellátási láncoknak az Egyesült Államokba történő áthelyezése szinte biztosan profitráta-csökkenést és a fogyasztók számára megnövekedett költségeket eredményezne. A magasabb árazási erővel és bruttó árréssel rendelkező vállalatok viszont valószínűleg könnyebben elviselik a visszatelepítés költségeit, ezáltal enyhítve az „America First” politikával járó kockázatokat.

A fenti folyamatokat remekül szemlélteti az, ahogy a kínai és amerikai technológiai szektor krémjének részvényárfolyamai alakultak.

2010 óta mindkét ország technológiai vállalatainak tőzsdei árfolyamalakulása felülmúlta a szélesebb nemzeti részvénypiacokét, viszont az amerikai Nasdaq index – az ábrán Invesco QQQ TrustSeries 1 – 1100 százalékos teljesítményével nagymértékben lekörözte a kínai tech szektort (a teljesítmények csak az árfolyamemelkedést mutatják, nem tartalmazzák az osztalékok hatását). Érdekes folyamatokat mutatott a múltban a kínai technológiai szektor, ugyanis 2017 végén és 2020 végén is kis időre ugyan, de túlszárnyalta a szélesebb körű amerikai S&P 500 Indexet.

Ez a felzárkózás azonban nem folytatódott, és 2021-től kezdődően látványos alulteljesítésbe fordult át, amit a kínai szabályozás szigorodása okozott. Ezek a folyamatok az amerikai vállalatok és technológiai ökoszisztéma látványos fölényét jelzik, legalábbis a befektetők kollektív ítélete alapján.

