Új szakaszba lép az eladók nélküli boltok hazai elterjedése a Szegen megnyitott üzlettel

Csütörtökön mutatta be első magyarországi hibrid élelmiszerboltját a Coop Szegeden, a Szent István téren. Az üzletben éjszaka és ünnepnapokon helyszíni személyzet nélkül lehet vásárolni. Az automata üzletbe a 247 Shop okostelefonos alkalmazással lehet belépni. A belépéshez egy QR-kódot vagy a bankkártyát kell leolvasni, a vásárlást pedig polcokra szerelt szenzorok és kamerák követik.

A szegedi Víztorony melletti, Szent István téri Coopot tavaly újították fel. Kelemen János, a Coop-Szeged Zrt. elnök-vezérigazgatója akkor azt mondta, 2025 elején valósulhat meg az automata üzemmód. A kasszák azóta nappal is önkiszolgáló módon működnek, de az azt igénylő vásárlóknak biztosítják a hagyományos kiszolgálást is.

„A digitalizáció egyre gyorsuló térnyerése nap mint nap újabb módokon jelenik meg a kereskedelemben világszerte. Ez a fejlődés odáig jutott, hogy rendelkezésre áll a technológia ahhoz is, hogy egy élelmiszerbolt szinte teljesen önállóan, bolti dolgozók nélkül üzemeljen” – írta a G7-nek is küldött közleményében a Coop.

Ahogy korábban írtuk, a személyzet nélküli boltok technológiája már viszonylag kiforrott az olyan konténerszerű üzletek esetében, amelyeket eleve erre a működési módra alakítottak ki. Ezek jellemzően kisméretűek, az Auchan budapesti automata üzlete például 18 négyzetméteres.

A nagyobb élelmiszerüzletek teljes automatizálása ennél jóval nehezebb feladat, ezekben az időben részleges, például éjszakai automatizálás az első lépcső, ezt láthatjuk most Szegeden. Ahogy szintén korábban írtuk, a Coop mellett két másik magyar kiskereskedelmi szereplő is kísérletezik a technológiával.

Szlovák és cseh példák

A technológia nemcsak rendelkezésre áll, hanem a régióban nagy sikert is arat. Szlovákiában például tíz automata Coop üzlet működik, az egyik Érsekújváron. Ott az üzletlánc saját klubkártyás alkalmazásával lehet belépni a boltba, és regisztráció közben azt is ellenőrzik, 18 éven felüli-e a vásárló. 18 éven aluliak egyáltalán nem használhatják az automata boltokat, ezért alkoholt és dohánytermékeket is lehet kapni ezekben az üzletekben. Néhány szlovákiai Coopban wifi-elérhetőség is van a boltokban, azt egyelőre nem tudni, hogy a szegedi üzletben is lesz-e hasonló.

Csehországban több mint három éve működtet automata boltokat a Coop. Itt bankkártyán keresztül azonosítják a vásárlók korát, így előzik meg, hogy 18 éven aluliak is vásároljanak alkoholt vagy dohányterméket. Érdekesség, hogy ott sem a fővárosban próbálták ki először a koncepciót, hanem egy kisvárosban, Strakonicében. A csehországi Coop fejlesztési és marketingvezetője, Lukáš Němčík szerint a kis- és közepes méretű városokban a legideálisabb automata üzletet nyitni.

A magyar, szlovák és cseh Coopok között egyébként nincs tulajdonosi kapcsolat, a szövetkezeti múltra vezethető vissza a névazonosság. Emellett a franchize-jellegű működés köti össze őket, azaz adott országon belül összehangolják egyebek mellett beszerzéseiket és arculatukat.

