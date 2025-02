Fontosabbá válik a kecskeméti gyár a Mercedesnek

Fotó: AFP/Europress

Spórolni kényszerül a Mercedes, sőt, a cég a gyártókapacitásán is csökkent 2027-ig a kedvezőtlen piaci helyzet miatt a Frankfurter Allgemeine beszámolója szerint. A költséghatékonyság növelésében kulcsszerephez jutnak azok az üzemek, ahol viszonylag olcsó a termelés – ebbe a körbe tartozik a kecskeméti Mercedes-gyár is.

Számokban: 2,5 millió járműről 2-2,2 millióra csökken a következő két évben a Mercedes termelési kapacitása, továbbá a vállalat három német üzemében összesen 300 ezer autóra korlátozza a gyártást (noha 2023-ban a brémai egység egymagában 277 ezer gépkocsit gyártott le). A németországinál olcsóbb gyártás súlyát megkétszerezi a tervek szerint a termelésében vállalat.

Alulnézet: Kecskeméten évi 200 ezer gépkocsira növekedhet a legyártható gépkocsik száma a mostani tervek szerint (2023-ban 174 ezer gépkocsi készült itt), az itteni üzem költségei ugyanis 70 százalékkal alacsonyabbak a németországiakhoz képest. A kecskeméti egységben gyártott modellek köre is bővülhet egy kompakt típussal.

Előzmények: az autóipar világszerte nehézségekkel szembesül, amelyek különösen mélyen érintik az európai, illetve német szereplőket. Gyenge éven van túl a Mercedes is, a személyautó-részleg eredménye közel 40 százalékkal csökkent, és az idei évre vonatkozó előrejelzések is borúsak. A Mercedest súlyosan érinti a gyengülő kínai kereslet és Donal Trump amerikai elnök tervezett vámintézkedése is.

Kétségek merültek fel a Mercedes magyarországi, éppen zajló beruházásával kapcsolatban is. A korábbi gyártókapacitás 2022 és 2026 között történő megduplázásáról is szó volt eleinte, ám tavaly nyáron már csak egy kisebb volumenű fejlesztés tűnt valószínűnek.

Felülnézet: gyárak bezárását Németországban sem tervezi a vállalat, a létszám az ideiglenes pozíciók megszüntetésével és a munkavállalók általános fluktuációja révén igazodhat majd a mérséklődő termeléshez, de egyelőre még nem ismert, mennyivel csökkenhet majd a munkaerő.

Aligha tartanak toborzási nehézségektől mostanság a német iparvállalatok, pedig azok néhány éve még óriási gondot jelentettek. Ha a cégek kevésbé ragaszkodnak a dolgozóikhoz, az arra is utal, hogy nem bíznak a válságból történő gyors kilábalásban, ami a szokatlanul magas készlet- és alacsony rendelésállomány tükrében nem meglepő.

