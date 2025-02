Nem biztos, hogy Európában jótt tett a Teslának Elon Musk politikai szereplése

Fotó: AFP/Europress

Rosszabbul teljesít a Tesla Európában az e-autó piac általános visszaesésénél, és a cég részvényei sem szárnyalnak, mindez pedig egybeesik Elon Musk nyíltabb politikai szerepvállalásával.

Előzmények: az elmúlt időszakban Musk kiállt a bebörtönzött brit iszlámellenes aktivista, Tommy Robinson mellett, és nyíltan támogatja a bevándorlásellenes Reform UK pártot is.

A német szélsőjobboldali AfD mellett számos alkalommal letette a voksát, a pártot az ország utolsó reménysugarának nevezte, és videohívásban is bejelentkezett a kampányrendezvényén.

mellett számos alkalommal letette a voksát, a pártot az ország utolsó reménysugarának nevezte, és videohívásban is bejelentkezett a kampányrendezvényén. Donald Trump beiktatásán az ellentmondásosan értelmezhető karlengetésével hívta fel magára a figyelmet.

Számokban: Eközben Spanyolországban januárban mindössze 269 Teslát sikerült eladni, ami 75,4 százalékos visszaesést jelent éves szinten. Franciaországban 63,4, Németországban 59,5, az Egyesült Királyságban pedig 12 százalékkal estek vissza az eladások.

Magyarországon az eladások alapján nincs az első tízben a Tesla a Datahouse 2025 januári adatai szerint.

Tágabb kontextus: az elektromos autók iránti kereslet általában is visszaesett Európában, de a Tesla piaci térvesztése az átlagosnál is nagyobb. Az Európai Unió magas vámot vetett ki a kínai elektrmos autókra, de a Tesla térvesztése még így is nagyon jól jön az olcsóbb kínai elektromosautó-gyártóknak. A BYD például az Egyesült Királyságban 550 százalékos növekedést ért el.

A Tesla részvényesei is izgalmas időszakokat élnek meg, amióta Musk politikai szereplései felerősödtek. A papírok ugyan hosszabb időtávot visszanézve nem állnak nagyon rosszul, de például tavaly decemberben még 480 dollár közelében volt az értékük, február 11-ére viszont 328,5-re esett vissza, majd lassú korrekcióba kezdett.

