Féláron eladó a milliárdos állami támogatás után bedőlt kisvárdai csigafeldolgozó

MTI/Balázs Attila

Becsült értéke feléért árulják a jelentős részben állami támogatásból felhúzott, 2019-ben átadott, de alig két évvel később bedőlt kisvárdai csigafeldolgozó gyárat.

Az értékesítésnek nem először fut neki az állami felszámoló, ám eddig egyszer sem találtak vevőt, így kénytelenek folyamatosan csökkenteni a kikiáltási árat.

Tágabb kontextus: a csigaszedésnek és exportnak komoly hagyománya van Magyarországon. Már az ötvenes években is szolgáltak fel Franciaországban itthon gyűjtött éticsigát, a hetvenes-nyolcvanas években pedig látványosan felpörgött a kivitel.

A rendszerváltás után az exportot természetvédelmi okokból korlátozni kellett, akkor évi 3000 tonna volt a felső határ.

A csigázásra szép fokozatosan egy teljes iparág épült fel. Zalaszentgróton a kilencvenes évek elejétől működött egy feldolgozó, amely a csúcson a francia piac tizedét látta el éticsiga-készítményekkel.

Előzmények: a zalai üzemet is működtető csoport 2017-ben jelentette be, hogy tovább terjeszkedik. Ebben az évben tették le a kisvárdai gyár alapkövét is a korábbi fejlesztési miniszter, Seszták Miklós jelenlétében.

A beruházás jelentős , több milliárd forintos állami támogatást kapott részben a Külügyminisztériumtól, részben kedvezményes hitel formájában az Eximbanktól.

Az új termelőegységet 2019-ben átadták, ám egy percig sem tudott nyereségesen működni. A gyár tulajdonos cége két év alatt közel 5 milliárdnyi veszteséget termelt, és már 2021-ben csődeljárás alá került, jelenleg pedig felszámolás alatt áll.

A társaság felszámolását az állami felszámoló cég * a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. ellenőrzi. A különböző eszközök eladásának már többször nekifutottak, de a folyamat lassan halad. A zalai üzem végül valamivel a becsült értéke fele fölött kelt el, a kisvárdait pedig legutóbb 70 százalékos áron sem sikerült eladni.

Számokban: az Eximbank 2017-ben összesen 4,9 milliárd forintot hitelezett a cégnek a Növekedési Hitelprogram keretében. A 2018-as a cégpapírok már a Külügyminisztérium 2,6 milliárdos támogatását is feltüntetik, 2019-ben pedig újabb 165 millió forint exportélénkítő hitelt kaptak.

A pénzt az állami szervezetek visszakövetelik, ám a nehezen értékesíthető eszközök miatt kevés esély van rá, hogy ez maradéktalanul teljesül.

A zalaszentgróti ingatlanok például alig több mint 106 millió forintért keltek el, a 2,3 milliárd forint értékűre becsült kisvárdai üzemet pedig most 1,15 milliárd forintért árulják.

Alulnézet: az árverési hirdetmény (pdf) szerint a 35 ezer négyzetméteres, teljesen közművesített ipari ingatlanon több milliárd forintos jelzálogjoga van az Exibanknak és a külgazdasági és külügyminisztériumnak is.

Az árverésre február végéig lehet jelentkezni, a licit március 1-jén indul, és bő két héttel később zárul – ha lesz érvényes ajánlat.

Kapcsolódó cikk

Kapcsolódó cikk

