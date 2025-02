A 40 feletti női munkavállalók támogatása nem luxus, hanem befektetés

Magyarországon még gyerekcipőben jár a menopauzával élő alkalmazottak támogatása. Vannak cégek, amelyek nem tartják elég fontosnak, mások fontolgatják a menopauza-politika bevezetését, és akadnak olyan nagyvállalatok is, amelyek már évek óta alkalmazzák. Pedig a változókorban lévő nőkre fordított kiemelt figyelem több mint egy női ügy, több mint szociális felelősségvállalás, mivel mára már a gazdasági előnye is bizonyított.

Elsőként a Tescónál vezették be

Iványi Orsolya, a Magyar Menopauza Társaság vezetőségi tagja, a Menopauza-barát Munkahely kezdeményezés aktivistája szerint a menopauza munkahelyi kezeléséről szóló diskurzus külföldön is csak az elmúlt évtizedben vált ismertté, akárcsak hazánkban. „Magyarországon öt éve indult az első komolyabb kezdeményezés a Tescónál, a program még mindig tart. Az előkészítő munka több mint egy évig zajlott. Mivel senkinek nem voltak gyakorlati tapasztalatai, a folyamat lassan indult, ám ma annál sikeresebben zajlik” – kezdi a beszélgetést Iványi Orsolya, aki kommunikációs területen dolgozott, mielőtt teljes vállszélességgel beleállt a menopauzával élő nők támogatásába.

A Tescónál egy belső felmérést is készítettek, amiből az derült ki, hogy a kérdőívet kitöltő kollégák 70 százaléka rendelkezett a menopauzával összekapcsolható tünetekkel, és közel 50 százalékukkal az is előfordult, hogy emiatt nem tudott a munkahelyén megfelelően teljesíteni. Iványi a Tescónál ma abban látja a sikert, hogy a 40 évnél idősebb női munkavállalók jobban érzik magukat a munkahelyükön, legyen szó vezetőségi tagról, kasszásról vagy árufeltöltőről. Mi több, az elmúlt években egy könyvet is írt a témában, ezzel ő lett az első magyar, aki ilyen mélységekben kezdett foglalkozni a témával, megelőzve ezzel orvosokat és más szakembereket.

Magyarország még alig foglalkoztak a témával, amikor Iványi Orsolya már a vállalati szektor vezetőinél kopogtatott a kérdéssel: miért nem segítik a változókorú munkavállalókat?

Elsőként a Tescónál talált partnereket. Nagy szerencséje volt, mivel az üzletlánc kommunikációs vezetője, Hevesi Nóra, és az akkori HR-vezető, Szigeti Barbara is nyitottak voltak az együttműködésre. Nem véletlenül, ugyanis

itt a munkavállalók 67 százaléka nő, és 47 százalékuk 45 év feletti, vagyis változókorú.

Hevesi Nóra egyébként azóta is a kezdeményezés hajtóereje, aki érintettként pontosan tudja, hogy mennyire fontos ez a téma egy olyan cégnél, amely többségében nőket foglalkoztat. Ennek eredményeként 2025-ben is folytatódik a program, elsősorban e-learning videókkal és szakértői beszélgetésekkel.

Menopauza-politika

A menopauza-barát intézkedések egyik alapja a nyílt kommunikáció és az edukáció. A szakértő szerint elsősorban ez segít lebontani a témával kapcsolatos tabukat.

„Fontos, hogy az érintettek, a vezetők és a többi munkatárs is tisztában legyen a menopauza tüneteivel és hatásaival. Például azzal, hogy milyen erős hőhullámokkal, hormonális változásokkal vagy dekoncentrációval jár, és akár hosszú évekig is elhúzódhat. Amennyiben a vezetők ezt tudomásul veszik, máris megértik, hogy milyen nehézségekkel néznek szembe a 40-50 év közötti munkavállalók. Ez pedig máris magyarázatot ad arra, hogy miért viselik nehezebben a munkát, vagy hogy miért fáradékonyabbak az érintett nők egy megbeszélés vagy tárgyalás során” – mondta Iványi Orsolya.

A Tescónál az ismeretterjesztés mellett olyan praktikus támogatások is megjelentek, mint az ingyenes orvosi vizsgálat, a ventilátorok biztosítása a kasszáknál vagy a rugalmas munkaidő lehetősége. Szintén fontos elem a férfi vezetők érzékenyítése.

Az üzletláncnál évek óta hatályban lévő irányelvek igazolják, hogy ezek az intézkedések egyszerre javítják a munkavállalók életminőségét, miközben hozzájárulnak a céges fejlődéshez is.

Az áruházlánc mellett Iványi Orsolya járt már előadást tartani többek között a Yettelnél, az Emersonnál, a Bunge Zrt.-nél, a Danubius Hotels szállodaláncnál, a Diageónál, az Essitynél, az Alcoánál és a GE Vernova Women’s Networknél. Van, ahova évente visszahívják, és többen is tervezik, hogy a jövőben folytatják a menopauza-barát munkahely kialakítását.

Aki kimarad, sokat bukhat

Az Egyesült Államokban évente 16 milliárd dolláros kiesést okoz, ha a menopauza tüneteit nem kezelik megfelelően a munkahelyeken. Magyarországon még nem állnak rendelkezésre konkrét adatok, de a cégek hátrányai hasonlóak: a csökkenő munkahatékonyság, a gyakoribb hiányzások, illetve a női vezetők elvesztése gazdasági károkat okoz a vállalatok számára.

Márpedig hazánkban a női vezetők átlagéletkora 40 év felett van, az összes magyar női vezetőt tekintve pedig 60 százalékuk betöltötte 45 éves kort. Vagyis a női menedzserek többsége az évekig fennálló menopauza alatt látja el feladatait és érhet karrierje csúcsára.

Iványi Orsolya szerint ezeknek a vezetőknek a támogatása stratégiai szempontból is lényeges.

Amikor egy több évtizedes tapasztalattal rendelkező, vezető pozícióban lévő nő felmond, mert nem kap támogatást, vagy mert nem meri elmondani, hogy min megy keresztül, az a cég számára nagy veszteség. Az új munkavállaló felvétele, betanítása időt és pénzt emészt fel, ezért fontos lenne, hogy a munkáltatók belássák: a menopauzában lévő munkatársak támogatása a saját érdekük is

– mondta.

A Deloitte Big Quit felmérése szerint Magyarországon a 40 év feletti, vezető pozícióban lévő nők 47 százaléka fontolgatja a felmondást a menopauza okozta fizikai és érzelmi változások miatt.

Tehát a középkorú női vezetők számára nem a munkahelyi pizzanap jelent motivációt, hanem minden olyan intézkedés, amely megkönnyíti számukra a munkavégzést a menopauza tünetei mellett, legyen szó home office lehetőségről, rugalmas munkaidőről vagy egyszerűen a vezetőtársak által tanúsított empátiáról.

Mindez ráadásul egyre fontosabbá válik csak, hiszen a demográfiai trendek miatt a menopauza a jövőben egyre inkább jelen lesz a munkaerőpiacon. Ezért kulcsfontosságú, hogy a vállalatok már most olyan környezetet teremtsenek, ahol az érintett munkavállalók támogatást kapnak.

Aki azt hinné, hogy ez csak azoknál a munkahelyeknél releváns, ahol a női munkavállalók többsége 40 év feletti, téved. Vannak ugyanis olyan a felmérések, amelyek szerint a Z-generáció tagjai az elhelyezkedés során előnyben részesítik azokat a munkáltatókat, amelyek menopauza-barát munkahelynek számítanak.

Mit szólnak ehhez a férfi vezetők?

Iványi Orsolya a tárgyalások során számos reakcióval találkozott. Mint mondja, azok a férfi vezetők sokkal nyitottabbak, akiknek a feleségük vagy a közvetlen környezetükben élő nők változókorba lépnek, ez viszont nem mondható el a fiatalabb férfi vezetőkről.

Itthon a menedzsment még mindig inkább férfi feladat, ezért az edukáció terén még van mit tenni, ha azt szeretnénk, hogy a 40 feletti nők elégedettebbek legyenek a munkahelyükön

– mondta.

A cél érdekében Iványi Orsolya HR-vezetőkkel és cégvezetőkkel tárgyal nap mint nap arról, hogy miért éri meg egy vállalat számára a menopauza-politika bevezetése. Szerinte ugyanis ez egyáltalán nem luxus, sokkal inkább befektetés.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAz otthoni munkavégzés csökkentheti a nők bérhátrányátSok cég anyagi értelemben bünteti a munkából való váratlan kiesést, ami a gyermekes családokban a nőknek hátrányos, de a távmunka enyhíthet ezen.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Élet Vállalat Iványi Orsolya menopauza munkáltató női munkavállalók Tesco változókor Olvasson tovább a kategóriában