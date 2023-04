Nem maradt következmény nélkül, hogy a kínai elnök aggódott a CATL túl gyors terjeszkedése miatt

A CATL Guangdong-i akkumulátorgyára. Fotó: https://www.catl.com/

Nagyon elégedett, ugyanakkor aggódik is a Contemporary Amperex Technology (CATL) terjeszkedése és akkumulátoripari dominanciája miatt – ezt mondta márciusban egy kínai üzletemberekkel tartott pekingi találkozón Hszi Csin-Ping kínai elnök Ceng Jü-csünnek (vagy a nemzetközi üzleti életben használt nevén Robin Zengnek), a Debrecenben is akkumulátorgyárat építő kínai nagyvállalat alapítójának és elnökének a Financial Times cikke szerint.

A lap cikke alapján Hszi a túlterjeszkedés kockázataira és a nagy növekedés utáni összeomlás veszélyeire emlékeztetett, amely például a kínai ingatlanpiacon komoly aggodalmakat váltott ki az elmúlt években. Az elnök a kínai állami média beszámolója szerint azt mondta, hogy az államnak iparpolitikai intézkedéseket kell bevezetnie, és hozzá kell járulnia, hogy az iparágak kiszámíthatóan és stabilan fejlődjenek.

A találkozó után pár nappal a Kínai Értékpapír-felügyeleti Bizottság, az ország fő pénzügyi piacfelügyeleti szerve informális iránymutatást adva azt tanácsolta a cégnek, hogy az aktuális 5 milliárd dolláros tőkebevonási terveit 1 milliárd dollárosra módosítsa.

Ezt követően a cég felfüggesztette a svájci tőzsdére lépését.

A lapnak nyilatkozó autóipari tanácsadócég alapítója szerint ez a történet felveti annak a kérdését, hogy a CATL olyan szintre jutott-e már, ahol tartania kell a kínai kommunista párt elmúlt években intenzívebb fokozatba kapcsoló törekvésétől, hogy visszatartsa attól a kínai üzleti elitet, hogy túlságosan önjáróvá váljon.

A cikkben sok érdekes részlet kiderül Ceng karrierjéről és nyilvánossághoz fűződő viszonyáról. A cég elnöke szegény vidéki családból származik, a CATL-t 2011-ben alapította meg, miután a japán TDK kínai leányvállalatának akkumulátorkémiai részlegén, majd pedig ATL nevű cégnél szerzett tapasztalatot, amely az Apple-nek és a Samsungnak szállított be olcsó lítiumion-akkumulátorokat. Ceng a 2010-es években távol tudott maradni a nyilvánosságtól, és direkt kerülte is a feltűnést, ellentétben például olyan szintén sikeres kínai üzletemberekkel, mint az Alibaba-alapító Jack Ma vagy a szintén megújuló energiával foglalkozó Envision alapítója, Zsang Lei.

Ceng 2010-es évek eleji cégalapítása egybeesik azzal az időszakkal, amikor a kínai iparpolitika a saját e-autó ellátási láncának kiépítését célozta meg többek között az olajimport-függőség és a Kínában fontos politikai ügynek számító légszennyezés visszaszorítása céljából. Ceng eredményei így nem is függetlenek a kínai állam segítségétől, hiszen egyrészt több milliárd dollárnyi állami pénz áramlott a vállalatba az iparág kínai felfutása alatt, másrészt a külföldi versenytársaktól is védték a CATL-t adminisztratív eszközökkel.

A cég mára a világ vezető akkumulátorgyártójává lépett elő a globális piac több harmadát lefedve, és beszállítóként olyan világmárkáknak gyárt, mint a Tesla, a Volkswagen vagy a BMW. Az elmúlt időszakban már az Egyesült Államokban is politikai téma lett, hogy a Ford a technológiájukat licencelve fog Michiganben akkumulátort gyártani, ugyanis az USA-ban pártokon átívelő konszenzus van arról, hogy a kínai cégeket ki kell szorítani az országból.

A cikk szerint Ceng és a hozzá legközelebb álló munkatársai már a kezdetek óta tartottak attól, hogy lezárul az a korszak a cég életében, amikor relatíve kevés figyelem mellett tudnak a gyártásra koncentrálni. Most úgy tűnik, hogy eljött az az időszak, amikor már nem tudják elkerülni, hogy olyan külső tényezőkkel foglalkozzanak, mint például az amerikai-kínai geopolitikai feszültségek, a technológiájukat ellesni kívánó versenytársak vagy a kínai pártelit félelmei.

