Megsarcolja az orosz állam azokat a cégeket, akik ki akarnak vonulni az országból

Egy a közelmúltban életbe lépett szabály szerint minden olyan nyugati vállalatnak, amely el akarja adni oroszországi érdekeltségét, be kell fizetnie a tranzakció értékének tíz százalékát az orosz költségvetésbe – írta meg a Financial Times.

Eddig a cégek választhattak, hogy önkéntesen befizetik az ügylet értékének tizedét a büdzsébe, vagy elfogadják, hogy az egész összeghez akár csak évekkel később jutnak hozzá. A bizonytalanság miatt számos vállalat választotta az előbbi verziót, még azzal a reputációs kockázattal együtt is, hogy rájuk lehetett fogni: önkéntesen finanszírozzák az Ukrajna ellen hadat viselő orosz államot.

Az új szabály értelmében a választási lehetőség megszűnik: mindenképpen be kell fizetni az eladásból befolyt bevétel tizedét, amit egy a lapnak nyilatkozó tanácsadó kisajátításnak minősített.

A döntés több száz olyan nyugati vállalatot érint, amely a kivonulást fontolgatja Oroszországból, de még nem tette ezt meg. Egy a lap által idézett felmérés szerint a háború kitörésekor 1400 külföldi tulajdonú vállalatnak volt legalább 5 millió dollár bevétele Oroszországban, és ezek közül csak 206 adta el ottani érdekeltségét.

A többiek egy része nem is akar kivonulni, de akadnak olyanok is, amelyek szeretnének, de nem tudnak keresztülvergődni ennek a bürokratikus folyamatán. A Financial Times névtelen forrása szerint körülbelül kétezer vállalat vár az orosz állam jóváhagyására a kivonulásához, ám az ezzel foglalkozó bizottság mindössze

havi háromszor ülésezik, és egyszerre mindössze hét ügyet tekint át.

Az első, a tíz százalékos szabály alá eső kivonuló a norvég Wenaas volt – legalábbis ez az eset került elsőként nyilvánosságra -, amely az orosz Sistemának adta el a szállodáit. A vállalat februári bejelentése szerint az ügylet értéke 203 millió euró lehet, „beleértve az Orosz Föderáció költségvetését illető hozzájárulást”.

