Az amerikai piacot is egyre inkább beveszi a Debrecenben gyárat építő CATL

Tesla készül a vállalat texasi gyárában. Fotó: AFP/Europress

A Tesla a Debrecenben is beruházó CATL-el közös akkumulátorgyár építéséről egyeztetett a napokban a Fehér Házban a Bloomberg értesülései szerint. A két cég közötti együttműködés nem előzmények nélküli, a Ford a múlt hónapban jelentette be új gyárberuházását Michiganben, ami bár tulajdonjogi szempontból az amerikai céghez köthető, a kínai gyártótól licencelt technológiával valósulhat meg – a Tesla és a CATL között is hasonló megállapodás körvonalazódhat.

Az egyre élesebb versennyel szembesülő Tesla a 22 milliárd dolláros készpénzállományából finanszírozhatja a termelés bővítését és a költségek csökkentését célzó beruházást, aminek sikerét az a lítium-vasfoszfát használatán alapuló akkumulátortechnológia adhatja, amiben a nyugati akkumulátorgyártókkal szemben a CATL-nek jelentős gyakorlata van. A gyár Texasban épülhet meg, és a Tesla ottani összeszerelő üzemét láthatja majd el a kínai technológiával készült akkumulátorcsomagokkal.

A Tesla és a CATL közötti megállapodás – hasonlóan a Ford és a CATL együttműködéséhez – komoly politikai visszhangot kaphat, az Egyesült Államok törvényhozása ugyanis az autóipar Kínára utaltságának mérséklésén igyekszik. Az egyik vonatkozó törvény záradéka szerint például nem járnak adókedvezmények olyan elektromos járművek vásárlásakor, amelyek akkumulátoraiban kínai részegységek találhatók. Ezt a célt viszonylagos konszenzus övezi az amerikai politikában, a Ford beruházását például demokrata és republikánus szenátorok is kifogásolták, a kínai vállalat amerikai támogatásokból képződő bevételeit firtatva.

A hírt, illetve a beruházás helyszínét hivatalosan egyik szereplő sem erősítette meg, a CATL részvényárfolyama mindenesetre 2,3 százalékot emelkedett pénteken.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikk64 millió forintba kerül egy akkumulátorgyári munkahely a magyar állam számáraSokféle formában támogatja a kormány az akkumulátorgyárak letelepedését, és az összegek is olyan jelentősek, hogy abból több évnyi bért ki lehet fizetni.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA legfontosabb dokumentum alapján továbbra is zavaros a debreceni akkuüzem vízfogyasztásaA teljes vízfogyasztással és a felhasznált víz forrásával kapcsolatban sem tisztáz minden nyitott kérdést a kínai akkuüzem környezethasználati engedélye.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMagyarország az akkumulátorgyártásban is az olcsó munkaerőre és erőforrásokra építHogy futott fel itthon az akkugyártás? Milyen hatása van ennek az ország világgazdasági pozíciójára és a munkaerőpiacára? A G7 Podcast vendége Czirfusz Márton.

Vállalat akkumulátorgyár catl elektromos autó tesla Olvasson tovább a kategóriában