A CATL most még „sok mázsás gorilla”, de már készülődnek a kihívói

A – tiltakozások és zavaros engedélyek mellett – Magyarországra is akkumulátorgyártó-kapacitást telepítő kínai óriáscég, a Contemporary Amperex Technology, vagyis a CATL vezető pozíciója jelenleg betonbiztosnak látszik az elektromos járművek akkumulátorainak piacán. Tőlük vásárol például a Tesla, a Ford, a Volkswagen vagy a Hyundai, és a globális piac 37 százalékát tudhatják magukénak. Bevételük tavaly majdnem duplázódott.

A céget zsinórban hatodik évben nevezték a világ legnagyobb akkugyártójának. Ezzel kapcsolatban Hszi Csing-ping kínai elnök egyszerre örömét és aggodalmát is kifejezte: a világ felfigyelt a teljesítményünkre, ugyanakkor a nagyon gyors felfutást földbe állás is követheti, mondta.

Noha a CATL egyszerűen túl nagynak tűnik a trón elveszítéséhez – a Bloomberg összesítése szerint az LG-nek és a BYD-nek 14-14 százalék a globális részesedése, míg a Panasonic-nak 7, az SK-nak és a Samsungnak pedig egyaránt 5 százalék –, ez akár hamis látszatot is teremthet, főleg a kínai-amerikai kapcsolatok feszültté válása idején. (A felsorolt cégek közül az SK-nak Komáromban már működik akkumulátorgyára, míg Iváncsán épül egy másik, a Samsung pedig folyamatosan bővíti a gödi üzemét.)

Ugyanakkor a CATL esetleges pozícióvesztése sem járna a kínai akkumulátorgyártás dominanciájának végével. Maga a BYD is kínai cég, de ambiciózus és gyors fejlődési pályára számító kisebb kínai cégek is jelen vannak a piacon, igaz, egyelőre messze a CATL mögött.

A CALB öt éven belül globális szinten a top háromba szeretne érni, és vannak mások is, például a Gotion Hi-Tech, a Sunwoda Electronic vagy a Farasis Energy Gan Zhou. Ezek a kevésbé ismert gyártók arra készülnek, hogy megnyirbálják a CATL piaci részesedését.

Szakértők szerint a piacon még mindig van hely a CATL mellett további szereplőknek, sőt egy elemzés azzal számol, hogy a CATL részesedése 2030-ra 13 százalékra esik vissza.

Ebben az esetben még mindig a világ legnagyobb akkumulátorgyártója lenne a termelési kapacitás alapján, de már nem egy 800 fontos gorilla

– fogalmazott a Bloombergnek egy iparági elemző, a saját területén messze kimagasló szereplőre utaló angol szólással élve. (Ami egyébként túlzás, mert ilyen, mintegy 360 kilogrammnak megfelelő súlyra még fogságban sem híznak a gorillák.)

A folyamatot az is hajtja, hogy maguk az autógyártók is abban érdekeltek, hogy több gyártó versenyezzen az ellátásért, és egyik se kerüljön monopolközeli helyzetbe.

Egy másik előrejelzés azt is megmutatja, hogy hiába esne vissza a CATL részesedése, 2030-ra a világ tíz legnagyobb akkugyártójából kilenc kínai lehet. Az egyik legnagyobb növekedést az egyelőre kevésbé ismert és per pillanat még tényleges gyártás nélküli Cornex New Energytől várják a szakértők.

