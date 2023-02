Éveken át a világ leggazdagabb embere volt, végül alig úszta meg, hogy börtönbe kerüljön

Az elmúlt harminc évben szinte folyamatosan jól ismert amerikai milliárdosok – mint Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos vagy Elon Musk – vezették a nemzetközi milliárdos listákat, azonban ez nem volt mindig így. A Forbes első, 1987-es globális listáján például négy japán és egy szaúd-arábiai állt az első öt helyen.

A 80-as évek második felében négy éven át számított a világ leggazdagabb emberének a japán Cucumi Josiaki, akinek vagyonát 1987-ben 20 milliárd dollárra becsülték (a listát most vezető francia Bernard Arnault vagyona ennek több mint tízszerese, 214 milliárd dollár).

A Cucumi által vezetett Seibu vasúti csoport fénykorában saját közlekedési hálózattal, baseballcsapattal, több mint 80 szállodával, 52 golfpályával és több tucat síközponttal rendelkezett. A japán média Seibu Királyságnak nevezte a cégcsoportot.

Cucumi élettörténete amiatt is tanulságos, mert kevés embernek fordulhatott olyan nagyot a sorsa, mint neki: hiába volt a világ leggazdagabb embere éveken keresztül, pénzügyi kimutatások meghamisítása miatt felfüggesztett börtönbüntetést kapott, és vagyona döntő többségét elvesztette. Az alábbiakban bemutatjuk a felemelkedésének és a bukásának a történetét.

Családi gyökerek

Parasztcsaládból származó apja, Cucumi Jasujiro 1918-ban alapította meg a Kokudo Keikaku ingatlangazdálkodással foglalkozó vállalatot, amely az 1920-as években jelentős mértékű ingatlanvásárlásba kezdett. Az üzlet a második világháborút követő években indult be igazán, amikor Tokióban és más városokban nagy méretű földterületeket és ingatlanokat vásárolt meg kedvező áron, részben tönkrement arisztokratáktól.

Ezt követően vasutakat, üdülőhelyeket, szállodákat, áruházakat és golfpályákat kezdett építeni. Különböző üzleti vállalkozásai a Seibu vasúti csoport néven egyesültek. 1964-ben bekövetkezett halálakor Japán egyik leggazdagabb embere volt. A Seibu Japán egyik háború utáni sikertörténetévé vált, melynek növekedése elsősorban a telek- és ingatlanárak emelkedésének volt köszönhető.

Az apa halála után a legtöbben arra számítottak, hogy a kijelölt utód Cucumi Josiaki idősebb féltestvére, Cucumi Szeidzsi lesz, azonban végül az akkor 30 éves Josiaki lett a Seibu vállalatcsoport elnöke és a Kokudo Keikaku fő részvényese. A két testvér közötti rivalizálás számos alkalommal volt téma a japán sajtóban.

A Seibu Királyság élén

Cucumi hatalmának csúcspontja az 1980-as évek végén volt, amikor ő lett a legnagyobb földtulajdonos Japánban az állam után. Az ingatlan- és a részvényárak folyamatosan emelkedtek az olcsó hiteleknek és a laza pénzügyi szabályozásnak köszönhetően, hatalmas ingatlanvagyona pedig Cucumit a milliárdosok listájának élére emelte, és ott tartotta több éven keresztül. Ez idő alatt a Seibu csoport 70 vállalata több mint 35 ezer embert foglalkoztatott.

Cucumi folytatta a cégcsoport terjeszkedését, Japán legnagyobb magánvasút-társaságának tulajdonosaként számos szállodát, vidámparkot, üdülőkomplexumot, golfpályát és sportközpontot épített a Tokióból kiinduló vasútvonal-hálózata mellett.

Egy beszámoló szerint ekkoriban Cucuminak akkora hatalma volt, hogy a helyi hatóságok is tartottak tőle. Volt olyan város, ahol a dolgozók negyedét a cégbirodalma alkalmazta, és választásokat is tudott befolyásolni velük. A japán Naganóban rendezett 1998-as téli olimpia odaítélésében is fontos szerepe volt. A háta mögött zsarnoknak vagy diktátornak hívták az alkalmazottai, és néhányan állítólag annyira rettegtek a vele való találkozástól, hogy hánytak előtte.

Az 1990-es évek elején aztán lelassult a japán gazdaság fejlődése, majd az ingatlanlufi kidurranása miatt az ingatlanárak is zuhanni kezdtek. A 80-as évek második felében öt év alatt három-négyszeresére nőttek a nagyvárosokban az ingatlanárak, majd 1991 után másfél évtizedig csökkentek, nagyjából a korábbi felére.

Az ezredforduló környékén az ingatlanok árai alacsonyabbak voltak, mint 1985-ben, a buborék előtti utolsó évben. Emiatt Cucumi Seibu-csoportja hatalmas adósságokba került. Ebben az időszakban Josiaki paranoiája fokozódott, ahogyan kétségbeesetten próbálta megakadályozni, hogy birodalma leértékelődjön.

Felfüggesztett börtön

1995-re birodalmának értéke a töredékére zsugorodott. A következő évtizedet azzal töltötte, hogy igyekezett fedezni az adósságait, mígnem 2004 decemberében törölték a tokiói tőzsdéről a cégcsoportot. A döntéshez hozzájárult, hogy Cucumi meghamisította egyik csődhöz közeli vállalatának pénzügyi mérlegét, hogy még a csődbotrány kipattanása előtt úgy adhassa el a cég részvényeit, mintha jól működő vállalkozásról lenne szó.

2005 márciusában letartóztatták, később Cucumi bűnösnek vallotta magát a pénzügyi kimutatások meghamisításában. Az is kiderült róla, hogy a cégbirodalom több száz részvényese fiktív volt, és tulajdonrészük ténylegesen Cucumihoz tartozott. Végül 42 ezer dollárnak megfelelő összegű pénzbírságot kapott, és négy év felfüggesztett börtönbüntetést a botrányban játszott szerepéért.

Vagyona jelentős részét elvesztette, és 2007-ben már nem szerepelt a Forbes milliárdosokat rangsoroló listáján. A felfüggesztett büntetése 2009 októberében lejárt, és Cucumi részesedése az újjáalakult Seibu vállalatban már csak 5 százalékot tett ki. Cucumi Josiaki nettó vagyonát 500 millió dollárra becsülik napjainkban.

