A 35 százalékos díjnövekedésnél az irodabérlők már megkérdezik, hogy mi van most

Pál Tamás a JLL-től, László Pál műsorvezető és Décsi Gábor a Dome Group-tól a podcast felvételekor. Fotó: JLL

Beütött az áremelkedés az irodapiacon is, sokan az elmúlt hetekben szembesültek azzal, hogy a havi üzemeltetési költség a korábbi 4-4,5 euróról 8-9, sőt 12 euróra emelkedett négyzetméterenként. Ez a vártnál nagyobb növekedés a szakértők szerint, de egyben szükségszerű is.

Pál Tamás, a JLL Magyarország kereskedelmi ingatlan tanácsadó vállalat senior üzletfejlesztési igazgatója és Décsi Gábor, a létesítménygazdálkodással foglalkozó Dome Group Hungary vezérigazgatója voltak a G7 beszélgetések podcast vendégei. Az adást ide kattintva vagy bármely podcastlejátszóban meghallgatható:

2019-ig viszonylag könnyű helyzetben volt az ingatlanszolgáltatási szektor, csökkenő energiaárak, kiegyensúlyozott forintárfolyam ellensúlyozta a 2015-től beindult bérinflációt. Ez a trend 2019-től megfordult, elkezdett gyengülni a forint, és a megugró energiaárak miatt forintalapon számolva a korábbi többszöröse lett a rezsi mostanra.

Idén tavasszal azt jelezték előre a bérbeadók, hogy 2022 végén érkezik el az az időszak, amikor majd nehéz lesz megmagyarázni a bérlőknek ezt az emelkedést. Ehhez képest már októberben eljött a pillanat, amikor a bérlők megkérdezik, hogy mi zajlik most. Erre egyelőre senki nem tudja a választ, mert teljesen új helyzetben vagyunk – mondta Décsi Gábor. Néhány éve egy átlagos irodabérleti díj havi 13-15 euró volt négyzetméterenként, amihez 4 euró üzemeltetési költség és 2 euró rezsi adódott. Ez a 20 euró most akár 30-ra megy fel, a rezsi- és közműköltség növekedése miatt, amivel már muszáj foglalkozni.

Fontos különbség az is a korábbi évekhez képest, hogy régebben jól lehetett tervezni, mert fix ár volt a villamosenergiára és a gázra is. Így egy irodaház fogyasztása nagyon pontosan, akár negyedórás bontásra előre volt tervezhető. Most azonban már hónapok óta nem adnak fix árat a kereskedők, folyamatosan, akár negyedóránként változik az energiaköltség, amivel lehetetlen előre dolgozni.

Emellett fontos hosszútávú trend, hogy az iroda már nemcsak szigorúan vett munkahely, hanem közösségi térré is válik. A home office-ban megtanultuk, hogy dolgozni bárhonnan tudunk, de ideje újraértelmezni, hogy mire való az iroda: egyre inkább a csoportmunka, együtt gondolkozás közösségi tere, egyfajta szociális hely – a munka mellett, de nem kizárólag arra koncentrálva. Itt van egy jelentős fordulat, szemléletváltás a szakértők szerint. Amikor évente több tízezer munkavállalóval csökken a piac, és tényleg harc folyik az irodistákért, már nem lehet csak a bérrel versenyezni. Szolgáltatás is kell, és a szolgáltatás legláthatóbb része az iroda.

Erről az átalakulásról szól a workplace tanácsadási szolgáltatás, amelynek során átnézik a cég teljes folyamatát, és segítenek átstrukturálni az irodát a jelenlegi és jövőbeni munkavégzéshez. Ez már nem csak ingatlanspecifikus, bőven humántanácsadás, a vállalat szervezeti felépítésének megfelelően, hatékonyabban segítenek használni az irodát: felmérik például, kiket érdemes közel ültetni, hogyan lehet csökkenteni a közlekedést, kiknek szükséges fix napokon találkozni és kiknek nem. Ehhez olyan szinten kell belemenni egy vállalat életébe, amihez elengedhetetlen a bizalom, ez pedig jellemzően megvan a nagy nemzetközi irodapiai tanácsadó cégek felé. Amikor ezek elkezdik az új szolgáltatásokat terjeszteni a piacon, akkor tudnak a helyi innovatív vállalkozások is hozzájuk felzárkózni.

A podcast elkészítését a Jones Lang LaSalle Kft. támogatta.

